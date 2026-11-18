Фото: ТАСС/Софья Сандурская

На стенде ОАО "РЖД" на XX Международном форуме и выставке "Транспорт России" показали макет двухэтажного пассажирского вагона с игровой зоной для детей, передает Агентство "Москва".

О проектировании нового двухэтажного вагона рассказал генеральный директор Федеральной пассажирской компании (ФПК) Дмитрий Пегов на стратегической сессии пассажирского блока ОАО "РЖД". Он отметил, что проектом занимаются "Трансмашхолдинг" и АО "ФПК".

"Это должно стать комплексным решением, которое сделает поездку на дальнее расстояние более комфортной", – сказал Пегов.

Кроме того, на стенде был представлен Кубок Гагарина, который завоевал ярославский "Локомотив".

Форум и выставка проходят 18–20 ноября в Гостином Дворе. В мероприятиях примут участие представители федеральных и региональных органов власти, российских транспортных предприятий, эксперты и представители бизнес-сообщества.

Программа мероприятия разделена на тематические дни. Всего запланировано более 50 событий, в том числе пленарные дискуссии, отраслевые конференции, форсайт-сессии и круглые столы. Участники сосредоточатся на вопросах развития эффективной транспортной системы и реализации национальных транспортных проектов.

Ранее сообщалось, что в 2029–2030 годах в России планируют представить новую модель плацкартного вагона с индивидуальными местами в формате капсул. В зависимости от выбранной планировки количество спальных мест составит от 54 до 60.

Разработчики выбрали шахматную схему их размещения. Каждое место оснастят отдельной шторкой и регулируемым воздуховодом, благодаря которым пассажиры смогут создавать более комфортные условия для себя во время поездки.

