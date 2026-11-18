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В Китае 61-летнюю женщину по фамилии Чжоу отправили под административный арест на пять суток, так как перед посадкой она подбросила монеты на удачу, а они оказались в двигателе воздушного судна. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на портал Jimu News.

Инцидент произошел 16 ноября. Чжоу вместе с родными собиралась вылететь из провинции Хубэй на остров Хайнань. Четыре монеты, подброшенные ею в воздух, попали в щель у двери и упали на взлетно-посадочную полосу.

Служащие аэропорта заметили это и приостановили посадку. Специалисты проверяли двигатель лайнера почти час – до тех пор, пока не обнаружили все монеты. Вылет задержался на 58 минут.

По данным полиции, женщина сожалеет о произошедшем и пообещала больше так не делать.

Ранее самолет российской авиакомпании iFly столкнулся с телетрапом при заруливании на стоянку в аэропорту Шереметьево. У пассажирского Airbus A330, прибывшего из Хабаровска, сломался предкрылок, его оперативно заменили. Борт временно отстранили от полетов.

Пострадавших среди пассажиров и членов экипажа нет. Телетрап повреждений не получил, на обслуживание пассажиров и авиакомпаний происшествие не повлияло.

