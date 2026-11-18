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Керченскую паромную переправу при необходимости задействуют для перевозок пассажиров и грузов, сообщили в министерстве транспорта России. Глава ведомства Дмитрий Ядров провел заседание оперативного штаба по ликвидации последствий атак беспилотников на Крымский мост.

Для пассажиров в Крыму также готовят дополнительные поезда.

"Ведется работа по организации дополнительных поездов дальнего следования, а также пригородного сообщения", – отметили в министерстве.

Совещание состоялось по поручению зампредседателя правительства Андрея Никитина. В работе штаба приняли участие руководители Росавтодора, Росморречфлота и Росжелдора.

Украинские военные ударили по Крымскому мосту 16 ноября. В результате никто не пострадал, однако движение по автомобильной части было временно приостановлено.

В Кремле оценили повреждения инфраструктуры моста как незначительные и пообещали восстановить конструкцию.

В ночь на 17 ноября украинские военные вновь атаковали мост. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о теракте. Восстановление объекта держит на контроле правительство.