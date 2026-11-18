18 ноября, 09:30Транспорт
Керченскую переправу могут задействовать для перевозок после атак на Крымский мост
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Керченскую паромную переправу при необходимости задействуют для перевозок пассажиров и грузов, сообщили в министерстве транспорта России. Глава ведомства Дмитрий Ядров провел заседание оперативного штаба по ликвидации последствий атак беспилотников на Крымский мост.
Для пассажиров в Крыму также готовят дополнительные поезда.
"Ведется работа по организации дополнительных поездов дальнего следования, а также пригородного сообщения", – отметили в министерстве.
Совещание состоялось по поручению зампредседателя правительства Андрея Никитина. В работе штаба приняли участие руководители Росавтодора, Росморречфлота и Росжелдора.
Украинские военные ударили по Крымскому мосту 16 ноября. В результате никто не пострадал, однако движение по автомобильной части было временно приостановлено.
В Кремле оценили повреждения инфраструктуры моста как незначительные и пообещали восстановить конструкцию.
В ночь на 17 ноября украинские военные вновь атаковали мост. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о теракте. Восстановление объекта держит на контроле правительство.
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