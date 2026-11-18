Фото: портал мэра и правительства Москвы

95-й ледовый сезон стартует в Парке Горького 4 декабря. Каток площадью более 18 тысяч квадратных метров откроют балом-маскарадом, передает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента культуры Алексея Фурсина.

"Каток станет одним из самых больших в столице", – сказал он.

Тема сезона – "Театральный каток". Пространство поделят на девять тематических зон, а в центре поставят праздничную ель высотой 30 метров. Праздничная программа продлится с 19:00 до 22:00, вход откроют за час до начала, а вечерний сеанс продлится до 23:00.

Сезон начнут с поворота рычага на ели в чаше фонтана. После этого загорятся огни, а декоративный поезд поедет под музыку. На лед выйдут артисты и объявят начало бала-маскарада, параллельно на арке главного входа покажут световое шоу студии "Сила света".

"В юбилейном сезоне мы продолжаем эту традицию – открываем каток балом-маскарадом и предлагаем посетителям тоже прийти в костюмах", – рассказала директор Парка Горького Елизавета Фокина.

Она напомнила, что каток заработал еще в 1931 году, а первый директор парка Бетти Глан вскоре сделала его ледовой театральной сценой: здесь проводили карнавалы, а публика выходила на лед в масках и костюмах.

Постановку в рамках 95-го ледового сезона построили на основе аудиоспектакля из пяти актов общей продолжительностью один час с антрактами. Режиссер представления – Алексей Франдетти, композитор – Илья Аноприев. Спектакль озвучили артисты Сергей Бурунов и Нонна Гришаева.

Постановка покажет закулисье театра и путь произведения от замысла до премьеры. Первый акт посвящен рождению замысла и творческому поиску, на лед выйдут сказочные персонажи. Во втором акте, посвященном подготовке сцены, соберут декорации, затем зрителям представят акты "Подготовка образов" и "Репетиция оркестра", а завершит все "Премьера шоу".

В каждом эпизоде также задействуют профессиональных артистов на коньках, а посетители сами станут главными героями. При этом включиться в театральное действие можно с любого эпизода. Во время катания можно будет встретить артистов в образах режиссера, актрисы, костюмера, гримера и суфлера.

В антрактах костюмированные персонажи и музыканты разыграют сценки и пригласят посетителей к импровизациям. У выхода на лед всем бесплатно выдадут театральные маски для участия в бале-маскараде, а в павильонах проката можно выбрать театральный костюм.

Интерактивная театральная программа будет идти каждые выходные начиная с 5 декабря: с 12:30 до 15:00 и с 17:30 до 21:00. Таким образом, каток в зимний сезон 2026/2027 года станет театром под открытым небом.

Праздничное оформление объединит несколько парковых зон в единый маршрут. Павильоны украсят хвойными гирляндами с елочными шарами и огнями, а вход на каток оформят бархатным занавесом. На аллеях, дорожках, в кафе и торговых павильонах появятся флаги и вымпелы с орнаментами, звездами, а также символикой парка и театра.

Одними из главных украшений станут световые проекции на арке центрального входа и 55-тонная ель, которую установят в чаше Фигурного фонтана. Вокруг дерева проложат кольцевой маршрут длиной более 230 метров, по которому будет курсировать новогодний поезд.

Театральный маршрут будет состоять из трех площадок. Рядом с катком оборудуют "Царскую ложу" – павильон с бордовыми бархатными шторами, золотыми кистями и парадными креслами. Посетители смогут сделать там фотографии и записать видео под звуки оваций.

На площадке "Театральная программка" появится инсталляция в виде увеличенных страниц старинного издания с изображениями артистов и сцен из спектаклей. Еще одна площадка, "Тумба премьер", будет оформлена театральными афишами, масками и драпировками.

Кроме того, в отапливаемых павильонах проката организуют тематические фотозоны в виде реквизиторской, гримерной, костюмерной и кукольного театра. Билеты можно приобрести в сервисе "Мосбилет".

Ранее стало известно, что 19 декабря в столице состоится премьера семейного музыкального шоу "Парабайки и Волшебная страна снов". Постановку представят на сцене Центра исполнительских искусств (ранее – "Градский Холл"). Сценаристами и режиссерами проекта выступили Яна и Станислав Зельцеры, известные по работе над мультсериалом "Маша и Медведь".

