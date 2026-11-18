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Россия рассчитывает получить поддержку партнеров по форуму и возглавить Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество в 2035 году. Об этом Владимир Путин заявил на деловом саммите АТЭС.

"Россия подала заявку и на председательство АТЭС в 2035 году, и мы рассчитываем, что она будет поддержана и одобрена партнерами по форуму", – сказал российский лидер.

Ранее Путин сообщил, что Россия входит в число крупнейших экономик мира и занимает первое место в Европе по объему экономики. Также российский лидер обратил внимание на ситуацию на рынке труда. По его словам, уровень безработицы в стране составляет 2,3%.

Саммит АТЭС проходит 18 и 19 ноября в китайском Шэньчжэне. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что программа Путина рассчитана на три дня и включает мероприятия форума, двусторонние переговоры и отдельную трехстороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом.