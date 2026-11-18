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Россия рассчитывает, что должность генерального секретаря ООН займет представитель Латинской Америки и Карибского бассейна. Москва намерена придерживаться принципа географической ротации при выборе главы организации, сообщил РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов.

По словам дипломата, российская позиция по этому вопросу остается неизменной. Москва считает, что сейчас очередь руководить ООН должна перейти к представителю латиноамериканского региона.

Алимов добавил, что Россия будет рассматривать кандидатуры из других регионов, если станет очевидно, что ни один из претендентов из Латинской Америки и Карибского бассейна не сможет занять этот пост.

Ранее директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов назвал главными качествами будущего генсека беспристрастность и способность противостоять внешнему давлению. По его словам, российская сторона рассчитывает, что смена руководителя позволит освободить секретариат ООН от влияния Запада и закулисных договоренностей.