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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала планы Великобритании передать Украине новые ракеты для систем ПВО. В беседе с РИА Новости она назвала такие намерения проявлением западной "Формулы мира".

Речь идет о поставке более тысячи ракет и свыше десяти радаров для систем ПВО. Британия намерена передать это вооружение Киеву в течение зимы.

"Западная "Формула мира" могилизации украинцев в действии", – заявила Захарова.

Москва неоднократно выступала против поставок западного оружия Украине. Российская сторона считает, что военная помощь Киеву препятствует урегулированию конфликта и вовлекает страны НАТО в противостояние.

Ранее сообщалось, что средства на военную поддержку Украины предусмотрены в проекте оборонного бюджета США на 2027 финансовый год. По линии Пентагона Киеву могут направить 750 миллионов долларов, еще 129 миллионов долларов могут выделить через Госдепартамент на помощь в сфере безопасности.