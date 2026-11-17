17 ноября, 23:46Политика
Захарова назвала "могилизацией" планы Британии передать Украине ракеты
Фото: vk.ru/mid
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала планы Великобритании передать Украине новые ракеты для систем ПВО. В беседе с РИА Новости она назвала такие намерения проявлением западной "Формулы мира".
Речь идет о поставке более тысячи ракет и свыше десяти радаров для систем ПВО. Британия намерена передать это вооружение Киеву в течение зимы.
"Западная "Формула мира" могилизации украинцев в действии", – заявила Захарова.
Москва неоднократно выступала против поставок западного оружия Украине. Российская сторона считает, что военная помощь Киеву препятствует урегулированию конфликта и вовлекает страны НАТО в противостояние.
Ранее сообщалось, что средства на военную поддержку Украины предусмотрены в проекте оборонного бюджета США на 2027 финансовый год. По линии Пентагона Киеву могут направить 750 миллионов долларов, еще 129 миллионов долларов могут выделить через Госдепартамент на помощь в сфере безопасности.