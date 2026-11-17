Фото: РИА Новости/стрингер

В Кемеровской области при крушении военно-транспортного самолета Ан-12 во время планового полета погибли 19 человек. Об этом сообщили в Минобороны России.

Воздушное судно упало в безлюдной местности. По предварительной версии, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность.

Для выяснения обстоятельств происшествия на месте работает комиссия Воздушно-космических сил России.

О крушении самолета в районе села Ягунова в Кузбассе стало известно вечером 17 ноября. Губернатор региона Илья Середюк сообщил, что воздушное судно было транзитным и пролетало через регион.

На месте происшествия развернули оперативный штаб под руководством главы области. К ликвидации последствий привлекли сотрудников МЧС, Росгвардии и медицины катастроф.