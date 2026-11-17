Фото: MAX/Baza

Возгорание на месте падения самолета в Кемеровской области потушено. Об этом сообщил глава региона Илья Середюк в MAX.

По его словам, спасатели МЧС сработали оперативно. На месте происшествия продолжает работать развернутый ранее штаб.

Территорию оцепили полицейские. Пять бригад Центра медицины катастроф и скорой помощи готовы оказать помощь по запросу аварийно-спасательных подразделений. В готовность привели вертолет и медицинские учреждения.

Самолет Ан-12 потерпел крушение вечером 17 ноября в районе села Ягунова Кемеровской области. На борту находились 19 человек, все они погибли.

Как рассказал губернатор, воздушное судно было транзитным. На месте ЧП развернули оперативный штаб, подключены силы МЧС, Росгвардии и медицины катастроф.

