Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Модель и блогер Алана Мамаева возмутилась комментариями мужчин, которые считают, что после расставания родителей финансовые обязательства по содержанию ребенка нужно делить поровну. Об этом она написала в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

По мнению блогера, родительство подразумевает не только финансовую поддержку, но и ежедневную ответственность за детей.

В качестве примера Мамаева привела ситуации, когда мать берет на себя почти все заботы о ребенке, тогда как отец ограничивается редкими звонками и вопросами о его делах.

"В некоторых семьях после развода получается совсем другая арифметика: 95% забот, расходов и ответственности на матери, а оставшиеся 5% – на отце. И то если повезет", – отметила Мамаева.

Она подчеркнула, что равное участие предполагает не только распределение расходов, но и регулярную помощь с утренними сборами, поездками в школу и другими повседневными задачами.

Кроме того, блогер напомнила, что оба родителя должны заниматься вопросами здоровья и образования детей, оплачивать и организовывать их дополнительные занятия. Мужчин, которые не согласились с ее позицией и вступили с ней в спор в комментариях, Мамаева нецензурно обозвала.

Ранее бывшая девушка борца и певца Торнике Квитатиани обвинила его в том, что он не участвует в содержании их семилетней дочери и перечисляет на нее лишь 10 тысяч рублей в месяц.

По словам Элины, после обращения в суд по вопросу алиментов ей угрожали публикацией личных фотографий и ограничением возможности выезда из России вместе с ребенком.

