Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожилой мужчина погиб при атаке украинского беспилотника на частный дом в селе Игрицком Комаричского района Брянской области. Об этом губернатор региона Егор Ковальчук сообщил в мессенджере MAX.

По его информации, погибшему было 77 лет. Глава области выразил соболезнования его родным и близким.

Ранее украинские военные с помощью FPV-дрона ударили по поселку Новая Долина в Белгородской области. В результате смертельные ранения получил мирный житель, он скончался на месте.

Кроме того, в Волоконовском округе повреждена сельхозтехника, сгорели автомобиль и строительный вагончик. В Шебекинском округе повреждения получили 10 машин и объект инфраструктуры, а в Валуйском округе пробита крыша хозпостройки.