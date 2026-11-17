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Министр-делегат при министерстве ВС Франции Алис Рюфо подтвердила, что на Украине находятся действующие военнослужащие, однако они якобы не участвуют в боевых действиях. Об этом она заявила во время правительственного часа в Национальном собрании (нижней палате парламента) страны.

Франция, по ее словам, давно направляет Украине артиллерию, боевую авиацию, средства противовоздушной и противоракетной обороны. Уже много лет Париж обучает украинских военных во Франции и в Польше.

"В этом контексте, да, действительно, на Украине существует координационная структура, которая тесно сотрудничает с миссией по вопросам обороны, что позволяет проводить целевые обучающие мероприятия по мере необходимости, а также обеспечивать техническое обслуживание и ремонт оборудования", – рассказала Рюфо.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала категорически неприемлемым развертывание на Украине зарубежных вооруженных контингентов. Их размещение, считает дипломат, де-факто означало бы военную интервенцию и создание дополнительных угроз безопасности России.