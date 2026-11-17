Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Обновление площадки вокруг Зеленого театра войдет в заключительный этап комплексной модернизации Парка Горького. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы со ссылкой на пресс-службу парка.

"Мы хотим, чтобы после планируемого обновления театр остался тем же любимым местом отдыха москвичей, каким был десятилетиями", – рассказали в пресс-службе.

Из-за предстоящих работ коллектив Московского театра музыки и драмы в Парке Горького сменит площадку: с декабря спектакли будут идти на сцене "Мельников" Театра на Бронной.

"15 ноября мы показали последний спектакль в нашем здании в Парке Горького перед переездом на новое место. С декабря будем встречать зрителей уже на Стромынке", – отметил художественный руководитель Московского театра музыки и драмы в Парке Горького Стас Намин.

По словам Намина, сцена "Мельников" за последние два года была значительно модернизирована, обладает хорошей акустикой и хорошо подходит для музыкальных спектаклей. Художественный руководитель поблагодарил Театр на Бронной за такую возможность.

Зеленый театр появился почти одновременно с парком. В 1930 году здесь открылась сцена, где под открытым небом проводили собрания, концерты и спектакли, а в 1933-м эстраду превратили в Зеленый театр.

В 1985 году площадка стала базой для репетиций и выступлений музыкального Центра Стаса Намина, а в 1999-м в здании разместился Театр Стаса Намина.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что на развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия столицы в 2027–2029 годах из городского бюджета планируется выделить 782,5 миллиарда рублей. Из общей суммы 349,7 миллиарда заложено на обновление зданий и материально-технической базы театров, музеев, библиотек, культурных центров и парков культуры и отдыха.