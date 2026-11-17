Фото: kcna.kp

Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с дочерью побывал на строящемся горнолыжном курорте у горы Пукпхотхэ, неподалеку от китайской границы. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Инспекция прошла 15 ноября. Глава Северной Кореи проверил состояние лыжных трасс и то, насколько загружено оборудование. Ответственным он указал "вести подготовку к эксплуатации".

Помимо склонов, Ким Чен Ын осмотрел пункт горнолыжного обслуживания, гостиницы, зоны отдыха и жилые дома для персонала. Архитектуру комплекса он оценил высоко: окружающие пейзажи, по его словам, похожи на городок в тайге. Вместе с тем Ким Чен Ын обратил внимание на отдельные недочеты в отделке помещений и в ходе строительства и поручил их устранить.

На опубликованных ЦТАК снимках дочь Ким Чен Ына катается на лыжах в белом костюме, его сестра Ким Е Чжон и другие люди из ближайшего окружения – в черных. Сам глава КНДР запечатлен в обычном костюме сидящим в кресле у склона: за происходящим он наблюдает со стороны. Кадров, где он сам встает на лыжи, агентство не публиковало.

В декабре 2025 года Ким Чен Ын лично поднялся на вершину Пукпхотхэ и определил, как превратить этот район в центр горного туризма – спортивного и экскурсионного. Позже он изучил сотни проектов и принял меры, чтобы стройку обеспечили рабочей силой и материалами.

Курорт возводят в рамках масштабного проекта развития города Самджиен, который должен стать круглогодичной зоной горного туризма.

Ранее КНДР впервые изменила закрепленные в конституции параметры государственного флага. Теперь его высота и ширина должны соотноситься как 1:1,65 вместо прошлых 1:2. Прежняя пропорция сохранялась с момента основания республики в 1948 году. Она оставалась неизменной и в редакции конституции 2019 года.