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Более миллиона пенсий будет назначено в 2027 году в России. Об этом сообщила пресс-служба Соцфонда в своем канале в мессенджере MAX.

В организации отметили, что распространенное утверждение о том, что в будущем году никто не сможет выйти на пенсию, является некорректным. При этом за первые 10 месяцев текущего года уже были назначены около миллиона начислений раньше пенсионного возраста или безотносительно к нему.

В 2027 году на пенсию смогут выйти представителей ряда профессий, чья деятельность связана с вредными и тяжелыми условиями труда. К этим специальностям в том числе относятся шахтеры, моряки, летчики, геологи и водители общественного транспорта.

Кроме того, в полной мере продолжат назначаться пенсии по инвалидности и по потере кормильца, которые устанавливают потерявшим трудоспособность или близкого человека. Будет сохранено и назначение пенсий для многодетных матерей с тремя и более детьми, также для родителей детей-инвалидов.

Еще одной категорией лиц, которые смогут оформить пенсию, являются люди, достигшие необходимого возраста ранее, но отложившие обращение за ней.

Накануне вице-президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Алексей Денисов рассказал, что пропущенные периоды работы, неучтенный заработок и ошибки в коэффициентах могут привести к уменьшению размера пенсии.

По его словам, особое внимание необходимо уделять работе до 2002 года и специальному стажу, от которого зависит право выхода на досрочную пенсию. При этом неточности в фамилии, как правило, не уменьшают выплату напрямую, однако могут оказаться помехой на пути подтверждения конкретных периодов.