Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Республики Башкортостан"

Суд в Уфе приговорил к 2,5 года воспитательной колонии подростка, устроившего в феврале стрельбу из игрушечного автомата по ученикам и учителю в гимназии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Башкирии в своем канале в мессенджере MAX.

Установлено, что школьник скрыл лицо маской, шел по коридорам и этажам учебного заведения и создавал панику среди окружающих. Происходящее он снимал на телефон, после чего размещал в социальных сетях.

В ведомстве подчеркнули, что педагоги и другие дети восприняли поведение подростка как реальную угрозу, опасались за свои жизни и заперлись в кабинетах.

Школьника признали виновным по статье о хулиганстве, совершенном с применением насилия или с угрозой его применения, с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Инцидент произошел утром 3 февраля в городской гимназии № 16. Подросток выстрелил пластиковыми пулями в сторону учителя и 3 одноклассников, а затем взорвал петарду. Кроме того, у осужденного был с собой небольшой нож. До суда подросток находился под домашним арестом.

Одной из причин нападения, по мнению мэра Уфы Ратмира Мавлиева, мог стать буллинг со стороны сверстников, которому подвергался учащийся. В частности, на это указывал блог мальчика в мессенджере Telegram, в котором он описывал конфликты с учителями и другими подростками.