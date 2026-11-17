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Заниматься йогой следует с осторожностью, особенно при выполнении глубоких прогибов и скруток. Об этом в беседе с RT рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

При обострении грыж межпозвонковых дисков резкие прогибы назад и глубокие скрутки повышают давление на задние отделы диска, указал Умнов. По его словам, это может спровоцировать ущемление корешка, сильную боль в ноге и нарушение чувствительности.

При нестабильности позвоночника и спондилолистезе, когда один позвонок смещается относительно другого, быстрое переразгибание только усугубляет смещение, добавил специалист.

Серьезный остеопороз, подтвержденный денситометрией, он назвал прямым противопоказанием к интенсивным прогибам: хрупкие позвонки могут дать компрессионный перелом даже от мягкой позы йоги.

После недавних операций на позвоночнике или крупных суставах нужен длительный период восстановления, а возвращение к таким нагрузкам возможно только с оперировавшим хирургом, отметил Умнов.

Отдельно он предупредил о нагрузках для шеи. Стойки на голове и плечах, а также запрокидывание головы назад опасны при шейном остеохондрозе с компрессией и нестабильностью в этом отделе, а также у людей с изменениями сосудов шеи. В таких случаях есть риск боли, головокружения и более неприятных состояний.

К внеспинальным противопоказаниям, о которых забывают чаще всего, Умнов отнес глаукому и высокий риск отслойки сетчатки: перевернутые позы резко повышают внутриглазное давление.

В список также вошли неконтролируемая гипертония и тяжелые болезни сердца – стойки и задержки дыхания в пранаяме могут дать нежелательный скачок давления, а также тромбозы и повышенная свертываемость крови.

Кроме того, противопоказаниями он назвал беременность с осложнениями или предлежанием плаценты, острые воспалительные процессы, высокую температуру и обострение грыжевого выпячивания передней брюшной стенки. Выраженная общая слабость связочного аппарата тоже требует осторожности: избыточная гибкость без мышечного контроля сама по себе приводит к травмам, добавил он.

Умнов подчеркнул, что сначала нужны диагностика и консультация специалиста, особенно при уже имеющихся проблемах со спиной, сосудами или глазами, и только потом можно выбирать стиль йоги и уровень нагрузки.

Ранее врач-остеопат Андрей Леоненко заявил, что прыжки на батуте и кровати, а также продолжительное катание на самокате могут вызвать у ребенка смещение таза. Похожие проблемы возможны и при занятиях, например, баскетболом, волейболом, спортивной гимнастикой и легкой атлетикой. Риск, по его словам, существует и в других прыжковых дисциплинах.