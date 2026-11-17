Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который примерно в два раза поднимает нижние и верхние границы административных штрафов за отдельные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность.

Сильнее всего изменения коснутся так называемых бытовых составов. За мелкое хулиганство предлагается штрафовать на сумму от 1 до 2 тысяч рублей, сейчас наказание составляет от 500 рублей до 1 тысячи. Курение в запрещенных местах, распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии опьянения обойдутся нарушителю в сумму от 1 до 3 тысяч рублей.

Вырастут и штрафы за нарушение паспортного режима. За проживание без паспорта законопроект устанавливает взыскание от 4 до 6 тысяч рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге – от 6 до 10 тысяч. Примерно вдвое могут увеличиться и суммы за проживание без регистрации.

Отдельный блок – пожарная безопасность. Для граждан за нарушение штраф может составить от 10 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц – от 40 до 60 тысяч, для индивидуальных предпринимателей – от 80 до 120 тысяч, для организаций – от 600 до 800 тысяч. По другим частям этой статьи суммы выше: для организаций они доходят до 2–4 миллионов рублей. За повторные нарушения предусмотрены отдельные, более строгие составы.

Помимо этого, документ увеличивает штрафы за нарушение порядка проведения митингов, за публичную дискредитацию армии и за распространение экстремистских материалов. Как уточняется в пояснительной записке, размеры санкции по большинству "бытовых составов" не пересматривались с 2012 года и не соответствуют реальной экономической ситуации.

Ранее думский комитет по уголовному и административному законодательству поддержал проект об увеличении штрафов за лишение ребенка возможности общаться с родителями и близкими родственниками. Авторы предлагают установить для родителей и иных законных представителей штраф от 5 до 10 тысяч рублей, если ребенка лишают общения с родными против его интересов.