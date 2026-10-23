В Госдуму внесен законопроект об увеличении штрафов за езду без прав

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Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, ужесточающий ответственность за управление автомобилем без водительского удостоверения. Соответствующий документ представлен в думской электронной базе.

Сейчас за такое нарушение наказывают штрафом от 5 до 15 тысяч рублей. Нововведение предполагает верхнюю планку вдвое выше действующей – до 30 тысяч рублей.

Отдельную норму вводят для тех, кто попадется на нарушении повторно. Для них предлагается штраф от 30 до 50 тысяч рублей. При этом скидка 25% за быструю оплату не сработает даже при внесении суммы в первые 30 дней. Такой порядок уже применяется к штрафам за пьяное вождение, за езду после лишения прав и к ряду других нарушений.

Пояснительная записка объясняет необходимость поправок результатами анализа административной практики: нарушения правил дорожного движения водителями без прав носят системный характер. Каждый год более 12 тысяч таких водителей привлекают к ответственности трижды и чаще.

"Отсутствие в КоАП данной специальной нормы не позволяет применять к злостным нарушителям более строгие меры административного воздействия", – говорится в документе.

Авторы законопроекта указывают, что действующее регулирование дает человеку возможность многократно садиться за руль без права управления, пренебрегая безопасностью граждан.

Ранее кабмин внес в Госдуму законопроект, который устанавливает срок действия зарубежных водительских прав для россиян, постоянно проживающих за границей.

Согласно инициативе, иностранные национальные и международные права перестанут признавать в России через год после въезда, если гражданин находится в стране не менее 183 календарных дней в течение 12 месяцев подряд. Отсчет будет вестись с даты каждого фактического въезда.