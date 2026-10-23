Улицы в центре Москвы перекроют 24 октября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 октября, 08:58

Культура

"Мосбилет" подготовил специальный подарок для зрителей спектакля "Кто Есенин"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий​

Специальную акцию для зрителей спектакля "Кто Есенин" в Театре Терезы Дуровой подготовил сервис "Мосбилет" вместе с Московским государственным музеем С. А. Есенина. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Покупатели билетов на постановку получат промокод, который дает скидку 25% на экскурсию по Дому-музею поэта. Код придет на электронную почту зрителя, а воспользоваться им можно в сервисе "Мосбилет".

В музее советуют посетить экскурсию перед просмотром спектакля: сочетание двух программ позволит взглянуть на судьбу и творчество Есенина с разных сторон и заново открыть для себя знакомые строки.

Гостям расскажут о разных этапах писательского пути поэта – от первых лет в Москве до сотрудничества с имажинистами и кавказского периода. Личные вещи, фотографии и мемориальная комната помогут представить обстановку, в которой рождались произведения.

Сама постановка – музыкально-поэтическая. Показы пройдут 25 ноября и 23 декабря. Спектакль показывает, каким Есенина видели современники и каким его воспринимают сегодняшние читатели. Герои не только читают со сцены стихи поэта и великих литераторов его эпохи, но и исполняют их под аккомпанемент оркестра.

Ранее "Мосбилет" пригласил жителей и гостей Москвы на спектакль "12" с участием Никиты Михалкова, Николая Бурляева, Георгия Перадзе и других актеров. Постановка состоится 4 ноября. Действие разворачивается в школьном спортзале, где 12 присяжных решают судьбу 18-летнего чеченского юноши Умара.

Читайте также


культуратеатргород

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика