"Мосбилет" подготовил специальный подарок для зрителей спектакля "Кто Есенин"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий​

Специальную акцию для зрителей спектакля "Кто Есенин" в Театре Терезы Дуровой подготовил сервис "Мосбилет" вместе с Московским государственным музеем С. А. Есенина. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Покупатели билетов на постановку получат промокод, который дает скидку 25% на экскурсию по Дому-музею поэта. Код придет на электронную почту зрителя, а воспользоваться им можно в сервисе "Мосбилет".

В музее советуют посетить экскурсию перед просмотром спектакля: сочетание двух программ позволит взглянуть на судьбу и творчество Есенина с разных сторон и заново открыть для себя знакомые строки.

Гостям расскажут о разных этапах писательского пути поэта – от первых лет в Москве до сотрудничества с имажинистами и кавказского периода. Личные вещи, фотографии и мемориальная комната помогут представить обстановку, в которой рождались произведения.

Сама постановка – музыкально-поэтическая. Показы пройдут 25 ноября и 23 декабря. Спектакль показывает, каким Есенина видели современники и каким его воспринимают сегодняшние читатели. Герои не только читают со сцены стихи поэта и великих литераторов его эпохи, но и исполняют их под аккомпанемент оркестра.

Ранее "Мосбилет" пригласил жителей и гостей Москвы на спектакль "12" с участием Никиты Михалкова, Николая Бурляева, Георгия Перадзе и других актеров. Постановка состоится 4 ноября. Действие разворачивается в школьном спортзале, где 12 присяжных решают судьбу 18-летнего чеченского юноши Умара.