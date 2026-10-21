"Мосбилет" собрал идеи актрисы Олеси Железняк для культурного семейного досуга

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Сервис "Мосбилет" собрал подборку мероприятий, которую рекомендует заслуженная артистка России Олеся Железняк для культурного досуга всей семьи. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В список попали музыкальные спектакли, цирковая программа, концерт оркестра с песочной анимацией и выставки музеев.

Театральную часть подборки открывает мюзикл "Приключения Тома Сойера" Детского музыкального театра юного актера. Его покажут 30 и 31 октября, а также 11 и 12 декабря. Постановка основана на одном из самых известных произведений классической детской литературы – повести Марка Твена.

В свою очередь, в Московском международном доме музыки 21 ноября покажут интерактивный спектакль "Муха-Цокотуха. Именины с оркестром" по сказке Корнея Чуковского. Дети смогут присоединиться к действию. Прозвучат произведения Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова и Игоря Стравинского, обработки народных песен, мелодии из кино и мультфильмов, а также свадебный марш Феликса Мендельсона.

Кроме того, 29 октября и 19 ноября покажут моноспектакль "Пиковая дама". Актер Андрей Ермохин сыграет три противоречивые роли: Германн хочет богатства, Лиза – любви, графиня – утраченной молодости и острых ощущений.

Также Железняк выйдет на сцену театра "Ленком Марка Захарова" в "Старомодной комедии" 12 ноября и 3 декабря. Ее героиня – чудаковатая отдыхающая санатория, постепенно сближающаяся с главным врачом. Главного врача играет народный артист России Виктор Раков. Постановка Романа Самгина по пьесе Алексея Арбузова.

В Доме музыки 30 октября состоится концерт "Сны Миядзаки". Камерный оркестр Antonio Orchestra исполнит музыку Дзе Хисаиси из анимационных лент "Унесенные призраками", "Ведьмина служба доставки", "Навсикая из Долины ветров" и других. Выступление сопровождает песочная анимация. Художественный руководитель и дирижер – Антон Паисов.

В Большом московском цирке на проспекте Вернадского до 6 декабря идет программа "Совсем Большой". Ее приурочили к 55-летию цирка и 50-летию его генерального директора, народного артиста России Эдгарда Запашного. На арене выступят акробаты, воздушные гимнасты под куполом и животные под руководством дрессировщиков.

Музей космонавтики входит в число крупнейших научно-исторических музеев мира; экскурсии здесь проводят ежедневно. Посетители узнают, как осваивали космос. Среди экспонатов – технологические дубликаты первых спутников и автоматических станций. Там же представлены скафандры Юрия Гагарина и Алексея Леонова и макеты космодромов.

Государственный биологический музей имени К. А. Тимирязева открыт со вторника по воскресенье. Экспозиция охватывает грибы и орхидеи, динозавров и человека, почти все разделы биологии. Отдельные залы посвящены растениям. Гости увидят анималистическую живопись, антропологические реконструкции в пластике и диорамы.

Ранее "Мосбилет" пригласил жителей столицы на балет "Щелкунчик" в Московском академическом музыкальном театре (МАМТ) имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Постановка хореографа Юрия Посохова. Первый показ назначен на 19 декабря.