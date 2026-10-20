"Мосбилет" приглашает на балет "Щелкунчик" в МАМТ

Фото: Московский академический музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко

Балет "Щелкунчик" в постановке хореографа Юрия Посохова покажут предстоящей зимой в Московском академическом музыкальном театре (МАМТ) имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Билеты уже доступны в официальном городском сервисе "Мосбилет". Первый показ назначен на 19 декабря.

Посохов предлагает новое прочтение знакомого сюжета. Опираясь на сказку Эрнста Теодора Амадея Гофмана, хореограф трактует ее не как рождественское приключение, а как историю взросления – разговор о смелости, мечте и радостном ожидании будущего. По его замыслу, спектакль рассказывает о мгновении, когда детство еще рядом, а впереди уже открывается большой и неизвестный мир.

Действие начинается в канун Рождества в доме господина Штальбаума, полном гостей. Среди них – искусный изобретатель и волшебник Дроссельмейер, который дарит главной героине Мари необычную механическую игрушку – Щелкунчика.

Девочка сразу к нему привязывается, хотя остальные дети лишь смеются над его видом. Ночью в комнате Мари из-под пола выбираются огромные грызуны, которых ведет Мышиный король, и Щелкунчик, оказавшийся заколдованным принцем, встает на защиту девочки. После победы они вместе отправляются в волшебную страну: для героини это путешествие становится не только сказочным приключением, но и важным внутренним испытанием.

Сценограф Полина Бахтина придумала пространство спектакля как огромную книгу-раскладушку: ее страницы листаются одна за другой, привычные вещи неожиданно вырастают, а детали обретают жизнь. Домашняя комната превращается в поле фантастической битвы, а затем уступает место дороге к звездам. Костюмы, свет и анимация достраивают этот мир.

Особую роль в постановке играет движение. В хореографии Посохова оно передает оттенки музыки Петра Чайковского, написавшего партитуру к этому балету: от праздничного оживления до ночной тревоги, от озорства до тайны, от детской беззаботности до предчувствия перемен.

Спектакль идет 2 часа 15 минут с одним антрактом. Представление подойдет для зрителей старше 6 лет.

Немногим ранее для москвичей составили подборку моноспектаклей, в которых на сцене работает один артист. Например, 23 октября в театре "Практика" покажут постановку "Бетховен" режиссера Хуго Эрикссена с актером театра и кино Юрием Межевичем. Артист предстанет в образе знаменитого композитора и проследит его путь от безвестности до мировой славы.

Также 25 октября в "Ведогонь-театре" покажут моноспектакль "Здесь был человек" режиссера-постановщика Родиона Барышева. Единственную роль исполнит актриса Елена Шкурпело. Ее героиня приходит на собеседование, где профессиональные способности кандидатов оценивает искусственный интеллект.