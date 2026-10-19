"Мосбилет" представил подборку самых интересных моноспектаклей

Фото: Театр имени Пушкина

В столичных театрах, подведомственных департаменту культуры Москвы, можно увидеть спектакли, в которых на сцене работает один артист. Сервис "Мосбилет" подготовил подборку таких представлений и рассказал, чем они примечательны, передает портал мэра и правительства.

В театре "Практика" 23 октября состоится спектакль "Бетховен" режиссера Хуго Эрикссена с актером театра и кино Юрием Межевичем. Представление продлится 1 час 20 минут без антракта.

Межевич предстанет в образе знаменитого композитора и проследит его путь от безвестности до мировой славы. В постановке затронут темы таланта и пороков, любви и страха, отчаяния и надежды, долга, а также глухоты – болезни, особенно тяжелой для музыканта.

25 октября в "Ведогонь-театре" покажут моноспектакль "Здесь был человек". Режиссером-постановщиком выступил Родион Барышев. Продолжительность – 1 час 20 минут.

Единственную роль исполнит актриса театра и кино Елена Шкурпело. Ее героиня приходит на собеседование, где профессиональные способности кандидатов оценивает искусственный интеллект. Машина предлагает задания и наблюдает за их выполнением, а персонаж делится своими переживаниями.

В спектакле соединят произведения разных авторов – стихи Жака Превера и Франсуа Вийона, новеллу Ивана Бунина, рассказ Антона Чехова и главу из "Божественной комедии" Данте Алигьери. После представления зрители смогут встретиться с Еленой Шкурпело и получить автограф в фойе театра.

В Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина 29 октября, 28 ноября и 30 декабря пройдет постановка "Апогей". Моноспектакль продолжительностью 1 час 15 минут поставил заслуженный артист России Александр Арсентьев по одноименному рассказу Сергея Юрского.

В основе сюжета – короткие гастроли, которые пошли не по плану. Зрителям расскажут о трех днях из жизни актера, в которых переплетаются закулисные интриги, трагедия и комедия. Постановка показывает, что театральный мир, который со стороны может казаться притягательным, таинственным и даже волшебным, как и сама жизнь, полон неожиданных поворотов и сложных человеческих отношений.

27 ноября в театре "У Никитских ворот" представят "Ленту поэзии. Пушкин". Постановка обращается к классическим произведениям. Народный артист России Валерий Шейман прочитает стихотворения Александра Пушкина, среди которых "Пророк", "Деревня", "Элегия", "Сцена из Фауста", "Граф Нулин", "Памятник" и другие. Особое внимание уделят выразительности голоса и глубокому баритону артиста.

Спектакль входит в цикл литературно-театральных вечеров Марка Розовского. Продолжительность представления – 1 час 15 минут без антракта.

6 декабря в концертном зале "Зарядье" состоится литературно-музыкальная композиция "Метель" по мотивам одноименного произведения Александра Пушкина из цикла "Повести покойного Ивана Петровича Белкина". Автором проекта выступает Юлия Крылова. Композицию включили в программу V Московского зимнего музыкального фестиваля "Зарядье".

Прозу исполнит актер театра и кино, артист Александринского театра Владимир Кошевой. Чтение будет сопровождаться живой музыкой – органистом Даниэлем Зарецким и пианистом Евгением Зарецким.

"Мосбилет" – официальный сервис на портале mos.ru, где можно приобрести билеты в театры, музеи, концертные залы и другие учреждения без комиссии и наценок. На странице сервиса публикуют анонсы ожидаемых событий, сезонных премьер, мероприятий городских фестивалей, выставок, спектаклей и концертов, которые пройдут в ближайшие выходные.

Для оформления билетов на мероприятия, где требуется указать персональные данные, пользователям со стандартной или полной учетной записью нужно оставить в поле выбора документа значение по умолчанию – Mos ID. Вводить фамилию, имя, отчество и сведения посетителя в таком случае не нужно. При упрощенной учетной записи обязательные поля придется заполнить вручную.

Если билет оформляют для ребенка, все данные через сервис вносит сопровождающий взрослый. Для детей младше 14 лет достаточно указать фамилию, имя, отчество и дату рождения. При посещении культурного мероприятия предъявлять документ ребенка не потребуется.

Авторизованные пользователи также могут открыть QR-коды билетов в мобильных приложениях "Моя Москва", "Мой id" и "Госуслуги Москвы".

Ранее "Мосбилет" открыл продажу билетов на спектакль "Обыкновенное чудо" в театре имени Н. В. Гоголя. Постановку Павла Пархоменко приурочили к 130-летию со дня рождения Евгения Шварца. Премьеру представили 10 октября, следующие показы запланированы на 24 октября, 6 и 22 ноября.