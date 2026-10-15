В "Мосбилете" рассказали, как провести время в антракте в столичных театрах

Фото: театр "Современник"

Сервис "Мосбилет" рассказал, на что обратить внимание в трех столичных театрах, подведомственных департаменту культуры Москвы. Знакомство с ними стоит начинать до спектакля либо посвятить ему время антракта, сообщил портал мэра и правительства столицы.

Театр "Современник"

Театр по адресу Чистопрудный бульвар, дом 17, строение 1, встречает зрителей мультимедийной инсталляцией о репертуарных спектаклях. Левый и правый кулуары посвящены основателям и художественным руководителям – Олегу Ефремову и Галине Волчек. Там же размещена обновленная фотогалерея артистов, которую создал фотохудожник Валентин Блох.

На втором этаже, в зоне правого бельэтажа, работают интерактивная выставка с ключевыми цифрами и датами из истории "Современника", фотозона "Театральная касса" и фотобудка для моментальных снимков. По телефону посетители могут "поговорить" с легендарными артистами, пройти квиз по куар-коду и получить подарок.

Музей театра прослеживает его судьбу с момента основания в 1956 году до наших дней. Среди экспонатов – редкие фотографии, программки, воспоминания артистов и другие материалы. В антракте можно заглянуть в театральный буфет, где сохранился фрагмент стены Белого города XVI века.

Обзорная экскурсия "Современник. Путешествие во времени" запланирована на 24, 31 октября и 21 ноября в 12:00. Участникам расскажут историю здания на Чистых прудах, где раньше располагался кинотеатр "Колизей", о фильмах, которые там показывали в разные годы, и о знаменитостях, связанных с этим местом.

Кроме того, в репертуаре – сценическая версия романа Елены Чижовой "Время женщин" в постановке Егора Перегудова. Спектакль сыграют 18 октября, 5 и 23 ноября в 19:00.

Действие разворачивается в Ленинграде 1950–1960-х годов: после смерти матери юную художницу Софью воспитывают три пожилые соседки, которые становятся для нее приемными бабушками и хранительницами памяти и традиций.

По пьесе Михаила Рощина "Спешите делать добро" зрителей ждут 21 октября и 13 ноября в 19:00. Сюжет строится вокруг инженера Мякишева, который привозит из командировки 15-летнюю Олю, спасенную от гибели. Девочка росла в неблагополучной семье в глубинке, а ее появление становится испытанием для всех домочадцев.

Спектакль "Интуиция" покажут 27 октября и 30 ноября в 19:00. На сцене – истории 13 героев, оказавшихся у последней черты, и прямо в зале зрители голосуют онлайн за того, кому, по их мнению, стоит дать второй шанс.

Сценическую версию романа Марка Хэддона о подростке с аутизмом представят в "Загадочном ночном убийстве собаки" – 29 октября и 20 ноября в 19:00. 15-летний Кристофер Бун силен в математике, но с трудом понимает эмоции окружающих. Расследование гибели соседской собаки превращается для него в путь к самому себе.

Московский академический музыкальный театр

В Московском академическом музыкальном театре (МАМТ) имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко юбилейный творческий сезон сопровождают выставки о столетней истории. По ним можно проследить, как менялось здание, какие постановки становились ключевыми и как складывались судьбы мастеров. В экспозициях собраны архивные фотографии, афиши, эскизы и другие предметы.

В Синих залах театрального фойе открылась выставка "Большая Дмитровка, дом 17. Ремонты и реконструкции театрального дома". На протяжении сезона она будет обновляться, постепенно раскрывая прошлое здания.

28 ноября в Белых музейных залах откроется выставка "Начало новой жизни" – о первой половине сезона-1926/1927 года в здании бывшего Дмитровского театра и первой премьере, опере Николая Римского-Корсакова "Царская невеста". 3 января 2027 года в Центральном фойе представят экспозицию памяти Романа Улыбина.

21 марта в Белых залах откроется выставка "Серьезный и несерьезный Леонид Баратов и все-все-все". С 30 апреля гости увидят серию театральных эскизов к 125-летию со дня рождения художника Петра Вильямса, а 7 мая в Центральном фойе откроется выставка к 100-летию со дня рождения Виолетты Бовт.

Посмотреть экспозиции можно перед музыкальными постановками. Легендарную оперу Вольфганга Амадея Моцарта "Волшебная флейта" покажут 22 и 24 октября в 19:00. Зал-трансформер позволяет артистам находиться в непосредственной близости от публики, а действие разворачивается в волшебной школе, где Принц Тамино проходит испытания на пути к истине.

Монументальную оперу Петра Чайковского "Орлеанская дева" дадут 28 и 29 октября в 19:00. По сюжету в 1429 году Франция оказалась на грани гибели, и в Орлеане, последнем бастионе перед англичанами, появляется юная Иоанна д'Арк, чья вера становится символом борьбы за свободу.

Оперу Джакомо Пуччини "Мадам Баттерфляй" в постановке Людмилы Налетовой приглашают смотреть 5 ноября в 19:00. В центре сюжета – столкновение двух взглядов на любовь и ответственность: для Пинкертона брак в Нагасаки оказывается временным приключением, для Чио-Чио-сан – выбором всей жизни.

7 и 8 ноября в 14:00 и 19:00 театр покажет хореографическую поэму о пробуждении души "Снегурочка" на музыку Петра Чайковского. Главная героиня покидает зимний лес, чтобы узнать человеческую жизнь, но пробудившееся чувство ведет ее к гибели. Хореограф Владимир Бурмейстер соединил в спектакле классический танец, пантомиму и народную пластику.

Театр работает по адресу улица Большая Дмитровка, дом 17.

Московский театр кукол

В фойе первого этажа главного здания Московского театра кукол открыт Дом отдыха кукол: в пестрой компании собраны десятки персонажей – баба-яга, пираты, Иванушка и Петрушка. Там можно увидеть марионеток, планшетных, перчаточных, ростовых и тростевых кукол, которые раньше выступали на сцене.

За стеклянными витринами размещена галерея авторских кукол, вдохновленных русскими и зарубежными сказками, героями Александра Пушкина и мировых классиков. Тематические фотовыставки постоянно обновляются, для детей проводят мастер-классы.

В репертуаре – классические кукольные спектакли и современные работы в форматах сторителлинга, пластического театра, тотальных постановок и мюзиклов. "Эльфы и башмачник" покажут 17 октября и 8 ноября в 11:00: волшебники селятся в доме старого мастера и возвращают ему счастье и удачу.

"Золотой ключик, или Приключения Буратино" зрители увидят 18 октября, 1, 15 и 29 ноября в 11:00 – старая актерская повозка превращается то в каморку папы Карло, то в театр Карабаса-Барабаса, то в поле чудес.

"Каштанку" по мотивам рассказа Антона Чехова сыграют 23 октября и 12 ноября в 18:00. "Чиполлино" по сказке Джанни Родари – 25 октября в 17:00, 7 ноября в 18:00 и 28 ноября в 11:00.

"Царевна-лягушка" стоит в афише на 1 ноября в 17:00, а 4 ноября в 17:00 представят музыкальную постановку с куклами-масками и большими планшетными куклами "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях".

Театр находится по адресу улица Спартаковская, дом 26/30, а также улица Бауманская, дом 30.

Приобрести билеты в театры без наценок и комиссии можно с помощью сервиса "Мосбилет".

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