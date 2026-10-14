"Мосбилет" приглашает на спектакли в Детский музыкальный театр юного актера

Фото: Детский музыкальный театр юного актера

Детский музыкальный театр юного актера и сервис "Мосбилет" приглашают зрителей на постановки по произведениям мировой классики. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на основателя и руководителя театра, заслуженного деятеля искусств России Александра Федорова.

На сцене играют юные артисты: они осваивают актерское мастерство и учатся передавать характеры и переживания литературных героев. Задача проекта – знакомить детей с произведениями российской, советской и зарубежной классики и поддерживать творческое развитие ребят. Перед премьерами дети готовят реквизит, репетируют и проверяют материал на сцене, а после выступлений устраивают небольшие праздники.

Мюзикл "Оливер Твист" по роману Чарльза Диккенса покажут 14 и 15 ноября. Действие разворачивается в Лондоне XVIII века. В постановке показаны разные стороны жизни города – от промышленных районов и бедных кварталов до богатых гостиных, роль Оливера исполняет Сергей Зырянов.

"Хоть мы с Оливером и разные по характеру – он более спокойный, чем я, нас объединяет стремление к добру. И, наверное, это именно то, что нам важно донести до зрителя: ведь добро всегда побеждает. Спектакль еще раз напоминает, что даже в мире жестокости и лжи происходят чудеса – нужно лишь в них верить", – говорит Зырянов.

Роман Диккенса во многом был связан с критикой системы работных домов, появившейся после принятия закона о бедных в 1834 году. Писатель выступал против условий жизни и труда нуждающихся и обращался к темам унижения, сострадания и человеческого достоинства.

Музыка помогает юным артистам передавать сложные чувства и лучше раскрывать характеры героев. По словам Федорова, в театре уделяют внимание и музыкальному образованию детей: с ними проводят занятия по хоровому пению и индивидуальному вокалу.

Для постановок используют произведения советских композиторов и исполнителей, а также музыку современных авторов, а финальные версии записывают в студии с участием оркестра. В некоторых спектаклях оркестр выступает непосредственно на сцене.

Постановка по роману Марка Твена "Приключения Тома Сойера" идет в театре с 2004 года. Спектакль несколько раз обновляли, а сейчас главную роль исполняет 15-летний Тимофей Смирнов.

"Это моя самая долгожданная роль во всех смыслах: я ждал ее три года и очень рад, что могу исполнять ее на сцене. Если книга развивает воображение, а кино – укрепляет его, то театр – это живое дыхание, новый взгляд, тишина, в которой рождаются новые смыслы. Он учит думать, чувствовать и сопереживать", – рассказывает актер.

Его герой – сирота Том Сойер, который живет у тети Полли. За несколько месяцев мальчик влюбляется в Бекки Тэтчер, становится свидетелем убийства, помогает спасти невиновного и разоблачить преступника. Вместе с другом Гекльберри Финном он отправляется на остров, теряется в пещере, а затем находит клад.

Смирнов признается, что по характеру мало похож на своего персонажа: в жизни он спокойный, серьезный и послушный, тогда как Том – озорной и хитрый. При этом обоих объединяют доброта, честность и чувство юмора.

Постановка по повести Григория Белых и Леонида Пантелеева "Республика ШКИД" принесла Федорову премию Москвы в области литературы и искусства в номинации "Произведения для детей и юношества".

Спектакль рассказывает о беспризорных детях, которые в 1920-е годы учились в школе-коммуне имени Достоевского в Петрограде. После революции многие дети остались без семьи и жилья, а некоторые оказались в криминальной среде. В школе-коммуне педагоги помогали подросткам менять привычки и учиться жить по новым правилам.

"Как и книга, наш спектакль – это непридуманная документальная история о людях, живших 100 лет назад. Мы постарались передать чувства, переживания героев повести, сделать их близкими нам, а значит, и вам, наш верный зритель", – отмечает Федоров.

Роль Кузи, добродушного и скромного мальчика, исполняет Даниил Рахманкулов. Для подготовки он прочитал книгу и посмотрел фильм 1966 года с Сергеем Юрским. Сходство с персонажем актер заметил еще на пробах: Кузя старается выглядеть взрослее в компании старших ребят, порой дерзит, но остается эмоциональным и искренним ребенком.

Репетиции потребовали от юного артиста гибкости: режиссер менял тексты и сцены, а некоторые эпизоды рождались прямо в процессе работы. Например, песню "Гулял я в Царскосельском саде…" Федоров придумал сам и разучивал с актером на слух.

В постановках используют и технические решения: движущуюся сцену в "Приключениях Оливера Твиста" и летающих обезьян в "Волшебнике Изумрудного города". Работа в театре помогает детям не только развивать творческие навыки, но и получать опыт живого общения.

Федоров возглавляет коллектив 38 лет. За это время он поставил более 60 детских спектаклей в России и за рубежом. Кроме того, он преподает во Всероссийском государственном университете кинематографии имени С. А. Герасимова и ГИТИСе.

Ранее "Мосбилет" пригласил жителей и гостей столицы на премьерный показ спектакля "Серьги примадонны". Он пройдет в Театре на Ордынке 15 октября в 19:00. Режиссером выступил Эдуард Бояков. В основу постановки лег рассказ Николая Лескова "Тупейный художник".