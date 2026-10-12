"Мосбилет" приглашает на премьеру "Серьги примадонны" Театра на Ордынке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичей пригласили на премьерный показ спектакля "Серьги примадонны", который пройдет в Театре на Ордынке 15 октября в 19:00. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Постановку по рассказу Николая Лескова "Тупейный художник" создал режиссер Эдуард Бояков. Действие разворачивается в XIX веке в крепостном графском театре. Молодой актрисе Любе предстоит заменить примадонну в спектакле, который играют перед императором.

Вместе с главной ролью она получает "камариновые" серьги – знак особого расположения хозяина театра, который после представления ждет ее у себя. У героини и ее возлюбленного, гримера Аркадия, остается одна ночь, чтобы решить, готовы ли они рискнуть всем ради любви и свободы.

Создатели отмечают, что история героев разворачивается на фоне становления русского театра, когда крепостные сцены были важной частью культурной жизни страны, а актеры оставались собственностью своих хозяев.

Билеты на премьеру и спектакли из постоянного репертуара театра можно приобрести без наценок через сервис "Мосбилет".

Ранее театр "Школа драматического искусства" подготовил программу к 205-летию со дня рождения Федора Достоевского. В нее вошли сценические постановки по произведениям писателя, экскурсии по театру и встречи со специалистами, участвовавшими в создании спектаклей.