"Мосбилет" и театр "ШДИ" приглашают на спектакли ко дню рождения Достоевского

Фото: театр "Школа драматического искусства"

К 205-летию со дня рождения писателя Федора Достоевского театр "Школа драматического искусства" подготовил программу по его произведениям. Подборку опубликовал сервис "Мосбилет", передает портал мэра и правительства Москвы.

В программу вошли сценические постановки, экскурсии по театру и встречи со специалистами, участвовавшими в создании спектаклей. Билеты можно приобрести без наценок и комиссий.

Одной из постановок программы станет "Дядюшкин сон", показы запланированы на 9 октября и 13 декабря. В сценической версии произведения комические обстоятельства соседствуют с подлинным драматизмом, благодаря чему история приобретает особую пронзительность и сохраняет авторскую интонацию.

В центре сюжета – Марья Москалева, первая дама провинциального Мордасова. Она хочет выдать свою дочь-красавицу Зину за пожилого, но богатого князя К. Поначалу происходящее напоминает занимательную комедию, однако по мере развития событий история превращается в драму, затрагивающую вопросы честности и нравственной чистоты.

Режиссер Глеб Черепанов объяснил, что при работе над спектаклем отказался от привычной трактовки повести как салонной истории о жизни российской провинции XIX века. Отправной точкой стало определение самого Достоевского, назвавшего происходящее сном. Создатели постановки предположили, что если сновидение видит главный герой, то и остальные персонажи могут находиться в собственных снах. Эта идея стала основой для дальнейших фантазий и поиска сценических решений.

При этом в спектакле нет четкого деления на положительных и отрицательных героев. Режиссерская команда решила рассмотреть каждого персонажа как большого ребенка и представить, каким он был в детстве, прежде чем превратился во взрослого человека, скрывающегося за определенной функцией, маской или общественной ролью.

В финале постановки звучит монолог князя Мышкина – центрального персонажа романа Достоевского "Идиот". Черепанов считает князя К. своего рода первым наброском, или черновиком, Мышкина. По наблюдениям режиссера, в произведениях писателя нередко появляется князь, приезд которого в тот или иной город заставляет окружающих раскрывать свое истинное лицо.

Главной темой спектакля Черепанов назвал любовь. По его мнению, именно она придает происходящему смысл, а ее отсутствие, напротив, лишает жизнь этого основания.

Другой спектакль в программе – премьера "Белых ночей" по одноименной повести Достоевского. Ее представят 10 ноября. Постановка посвящена истории Мечтателя и Настеньки и исследует любовь, для которой нет гарантий взаимности, умение ждать и способность оставаться рядом с человеком, даже если он не отвечает на чувства.

Действие охватывает всего несколько ночей, но встреча героев навсегда меняет их внутренний мир. Петербург в спектакле предстает живым пространством ожиданий и признаний, надежда на счастье возникает здесь между светом белых ночей и неизбежностью расставания.

Актриса Анна Чепенко отметила, что Настенька, несмотря на хрупкость и тонкость, обладает сильным характером и смелостью. Она готова на все ради любви и до последнего верит в собственную мечту. Героиня не избегает столкновения с реальностью, а стремится воплотить желаемое в жизнь и предпринимает для этого конкретные шаги.

Мечтатель, напротив, предпочитает оставаться в безопасном мире собственных фантазий и не стремится покидать его. Неожиданное знакомство с Настенькой становится для него возможностью увидеть настоящую жизнь. В целом спектакль строится на тонких психологических интонациях и внимании к внутреннему состоянию персонажей, предлагая современное прочтение классического текста.

После показов "Белых ночей" и "Дядюшкиного сна" состоятся обсуждения с артистами и режиссерами. Зрители смогут узнать, как проходила работа над постановками, с какими сложностями столкнулись исполнители при создании образов и какой смысл авторы вкладывали в отдельные сцены.

Еще одним событием станет творческая встреча с Кириллом Федоровым, исполняющим роли Мечтателя в "Белых ночах" и князя К. в "Дядюшкином сне". За работу над образом князя актер получил диплом фестиваля "Белая Вежа" в номинации "Лучшая мужская роль".

Федоров признался, что счастлив, что этот персонаж появился в его актерской судьбе. По словам артиста, князь К. – тонкий, ранимый и доверчивый человек, за комической оболочкой которого скрываются страх одиночества и боязнь забвения. Его чудачества помогают ему не исчезнуть и сохранить свое место в мире живых.

Актер также обратил внимание на необычное влияние князя на окружающих. Герой не соблюдает социальные ритуалы и тем самым выбивает других персонажей из привычных ролей. При этом он не боится показывать собственную уязвимость, позволяя окружающим тоже быть слабыми.

Федоров подчеркнул, что образ меняется от спектакля к спектаклю: чем искреннее князь в начале истории, чем более нелепыми кажутся его желания и поступки, тем больше сочувствия он вызывает у зрителей к финалу.

Помимо спектаклей, гости смогут посетить экскурсии по закулисью "Школы драматического искусства". Их будут проводить перед показами, открывая гостям детали театрального пространства, которые обычно остаются за пределами зрительского внимания.

Участникам покажут необычное оформление здания, включая стеклянную крышу, оригинальные дизайнерские решения и сцену без кулис. Экскурсоводы объяснят, зачем под главной сценой разместили полторы тысячи глиняных горшков с песком, почему стены окрашивают под музыку и каким образом на крыше появилась часовня.

Маршрут также включает выставку в "Атриуме" под стеклянной крышей и посещение залов "Манеж", "Глобус", "Тау-зал" и "Грот-зал". Кроме того, гости смогут заглянуть в помещения, где рождаются новые спектакли, проходят репетиции и реализуются творческие проекты.

Театр "Школа драматического искусства" находится на улице Сретенке, доме 19. Полный репертуар, онлайн-покупка билетов и возможность приобрести их в подарок доступны в сервисе "Мосбилет". Для спектаклей "Дядюшкин сон" и "Белые ночи" действует скидка 25% по промокоду ДОСТОЕВСКИЙ205.

Ранее "Мосбилет" представил подборку из четырех постановок Театра имени Гоголя. В нее вошли "Герой нашего времени?" Антона Яковлева, где современный поэт переносится в XIX век и оказывается в обстоятельствах, напоминающих судьбу Печорина, и "Преступление и наказание" того же режиссера, построенное как расследование с участием десяти следователей.

Также в список включили "Портрет Дориана Грея" Константина Мишина, в котором главного героя играют четыре актера, и спектакль Эльдара Трамова "Казанова. Цветаева" о воображаемой встрече Марины Цветаевой с Джакомо Казановой, объединивший пьесы "Приключение" и "Феникс" с дневниками поэтессы за 1918–1919 годы.