Фото: портал мэра и правительства Москвы

Началось народное онлайн-голосование за титул столицы "Тотального диктанта – 2027". В соревновании примут участие Тюмень, Брянск и Ростов-на-Дону. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе акции.

Город, который получит звание, организует главную площадку 10 апреля 2027 года. Читать текст будет автор Дмитрий Данилов.

Любой желающий в голосовании может поддержать один или два города. Сделать это можно на сайте акции, она пройдет до 8 декабря.

Голосование является только одним из этапов конкурса, затем претендентов ожидают очные защиты проектов. Ростов-на-Дону и Тюмень уже участвовали в отборе, но Брянск дебютирует в конкурсе.

Победителя объявят на международной научно-практической конференции "Динамические процессы в современном русском языке" в конце января 2027 года. В предыдущие годы столицами "Тотального диктанта" становились Санкт-Петербург, Якутск, Таллин, Владивосток, Томск, Ярославль, Сириус и Нижний Тагил.

"Тотальный диктант" – ежегодная культурно-просветительская акция. В рамках нее возникает интерес к русскому языку и повышается грамотность носителей языка и тех, кто изучает его как иностранный или неродной.

Предыдущее мероприятие прошло 18 апреля 2026 года в России и за рубежом. Диктант провели в Улан-Удэ. В России участники получили возможность очно написать его в более чем в 1 тысяче населенных пунктов, включая Калининград и Чукотку.

Текст "Тотального диктанта" получил название "Пушкин. Фамилия". Первую часть зачитал автор материала, ректор Литературного института имени А. М. Горького Алексей Варламов.

За границей акция прошла в 140 городах из 54 стран. В их число вошли Австралия, Армения, Венгрия, Грузия, Испания, Канада, Куба, Китай, Ливия, Мексика, Монголия, Норвегия, Турция, США и Франция.