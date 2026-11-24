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Людям на гормональной и антикоагулянтной терапии, женщинам в период менопаузы и принимающим препараты гормонов щитовидной железы стоит проверить плотность костной ткани. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на телеграм-канал врача-иммунолога, соведущего Елены Малышевой в программе "Жить здорово!" на Первом канале Андрея Продеуса.

Специалист отметил, что остеопороз часто связывают с возрастными изменениями и считают заболеванием людей старше 60 лет. Но заботиться о здоровье костей необходимо задолго до этого возраста. В детстве важно обеспечить полноценное формирование костной ткани, а позднее – замедлять процессы ее разрушения.

Поэтому профилактику заболевания следует начинать смолоду, не дожидаясь появления тяжелых нарушений.

Продеус также рекомендовал контролировать уровень кальция в крови и по возможности проходить денситометрию. Это исследование позволяет своевременно выявить риск развития остеопороза.

Ранее хирург Александр Умнов предупредил, что некоторые упражнения йоги могут быть опасны для людей с заболеваниями позвоночника, сосудов и глаз. В частности, он посоветовал избегать глубоких прогибов и скруток при обострении межпозвонковых грыж, а перевернутых поз – при глаукоме и высоком риске отслойки сетчатки.

