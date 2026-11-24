Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Работодатель не вправе заставлять сотрудника ставить собственную фотографию на аватар в личном мессенджере, которым тот пользуется не только для работы. Оформление такого профиля относится к личному пространству человека, поэтому требовать изменить изображение компания не может, рассказала "Газете.ру" адвокат АП Москвы Екатерина Тютюнникова.

По словам юриста, фотография человека является его изображением, а использовать и распространять его по закону можно только с согласия гражданина. Исключения из этого правила ограничены и не распространяются на обычные требования руководства к оформлению личного аккаунта.

При этом компания может устанавливать правила для служебных учетных записей. Речь идет, например, о корпоративных мессенджерах, рабочих профилях в CRM и официальных аккаунтах для общения с клиентами. В таких случаях работодатель вправе закрепить требования к оформлению профиля во внутренних документах, поскольку учетная запись принадлежит организации.

"Работодатель не вправе обязывать сотрудника использовать личный мессенджер для служебных задач – это возможно только по соглашению сторон. Даже если работник согласился общаться с коллегами в личном чате, это не дает компании права распоряжаться его аватаром, требовать размещения реальной фотографии или контролировать, как он выглядит в личных переписках", – отметила Тютюнникова.

Если руководство оказывает давление, юрист рекомендует сохранить переписку с ним. Она может стать доказательством того, что требование касалось именно личного изображения, а не исполнения служебных обязанностей. В случае спора сотрудник вправе обратиться в трудовую инспекцию или суд.

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