Фото: MAX/"Росгвардия. Москва"

На юге Москвы нетрезвая женщина с ножом напала на охранника караоке-клуба, сообщили в Главном управлении Росгвардии по городу.

Во время ночного патрулирования сотрудники вневедомственной охраны получили сигнал тревоги с охраняемого объекта, расположенного на улице Маршала Захарова. Когда росгвардейцы прибыли по указанному адресу, к ним обратились работники заведения.

По информации персонала, женщина провела в караоке несколько часов. Перед уходом она взяла со стола нож и вышла с ним на улицу. Охранник попытался урегулировать ситуацию и попросил посетительницу вернуть предмет. Однако разговор перерос в перепалку, после чего женщина напала на сотрудника с ножом.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали нападавшую и вызвали следственно-оперативную группу. Позже 31-летнюю москвичку доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Ранее в столичном метро мужчина угрожал пассажирам расправой и пытался напасть на них с отверткой. О нарушителе полиции сообщил очевидец через колонну экстренного вызова. Позже подозреваемого задержали в Апрелевке, а по факту произошедшего возбудили уголовное дело о хулиганстве.

