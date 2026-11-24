Фото: depositphotos/Bigandt

Рыба фугу, подобранная собакой на пляже, может вызвать смертельное отравление. В связи с этим россиянам, которые отдыхают с питомцами в Турции и странах Азии, рекомендуется внимательно следить за животными на побережье. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала турецкий ученый-ихтиолог, доцент Университета Чукурова Адана Айас.

По словам специалиста, если собака разгрызла или проглотила фугу, необходимо немедленно обратиться с питомцем к ветеринару, поскольку отравление может привести к параличу дыхательных мышц животного.

Айас уточнила, что большинство видов иглобрюхих, к которым также относится фугу, содержат яд, нарушающий передачу нервных импульсов – тетродотоксин. Данный яд может быть во внутренних органах, коже и иных тканях рыбы.

Эксперт подчеркнула, что признаки отравления проявляются примерно через полчаса или спустя несколько часов. Ключевые симптомы – рвота, слабость, шаткая походка и дрожь. В ряде тяжелых случаев может произойти остановка дыхания.

Ядовитых иглобрюхих рыб можно встретить и у средиземноморского побережья Турции, многие из которых попали туда через Суэцкий канал и продолжают распространяться.

Ранее 40-летняя москвичка пострадала от укуса морского песчаного угря во время отдыха на египетском курорте Сахль-Хашиш на берегу Красного моря. Женщина зашла в воду и уже через несколько минут почувствовала резкую боль в стопе. По ее словам, ее будто "пронзили иглой". На берегу она обнаружила на ноге два ярко-красных следа от укуса.