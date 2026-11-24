Фото: depositphotos/icholakov01

Пентагон до сих пор не дал разрешения на отправку Украине около 60 ракет-перехватчиков для зенитных комплексов Patriot, поставка которых была ранее согласована американской стороной. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

По данным СМИ, отправку задерживает лично глава Пентагона Пит Хегсет. Уточняется, что речь идет о ракетах PAC-2 и PAC-3, в том числе из европейских арсеналов.

Кроме того, Пентагон затягивает выдачу Киеву лицензии на производство ракет для комплексов Patriot. Хегсет одобрил сделку, однако затем ее передали на рассмотрение заместителю военного министра США по снабжению и военным закупкам Майклу Даффи.

Госдепартамент США одобрил поставку Киеву 500 ракет-перехватчиков для комплексов Patriot еще 30 октября. Поставка оценивалась в 2,1 миллиарда долларов. Финансировать ее будут Канада, Германия, Норвегия и Евросоюз. Из-за критического сокращения запасов и общего кризиса средств противовоздушной обороны Киев начал экономить боеприпасы к Patriot.

