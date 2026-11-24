Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

В столичном аэропорту Внуково сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в MAX.

В ведомстве уточнили, что подобные меры были введены для обеспечения безопасности полетов. О введении ограничений во Внуково стало известно ночью 24 ноября.

Аналогичная ситуация коснулась Шереметьево, аэропорт принимал и отправлял рейсы по согласованию с соответствующими органами. Позже авиагавань вернулась к привычному режиму работы.

Ограничения, вероятно, вводились в связи с атакой беспилотников. Сергей Собянин сообщил о ликвидации 355 дронов, летевших в сторону Московского региона в период с 23:00 23 ноября по 08:00 24 ноября. Мэр добавил, что на подлете к Москве было ликвидировано 63 БПЛА.