Фото: пресс-служба АО "Мосгаз"

Строительство газопровода среднего давления в Молжаниновском районе выполнено наполовину. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы.

Новая сеть протяженностью четыре километра позволит расширить возможности газотранспортной системы района.

Работы на объекте стартовали в сентябре, специалисты прокладывают полиэтиленовые трубы российского производства. Завершить строительство и ввести газопровод в эксплуатацию рассчитывают в 2027 году.

При прокладке коммуникаций используют в том числе технологию горизонтально направленного бурения. Такой способ позволяет проводить работы под землей без масштабного вскрытия поверхности, благодаря чему удается сократить воздействие на существующую инфраструктуру и уменьшить неудобства для жителей. При необходимости направление движения буровой установки можно корректировать непосредственно в процессе работ.

Проект подготовили специалисты АО "Мосгаз", учитывая особенности территории. Новые сети рассчитаны на многолетнюю эксплуатацию и предусматривают возможность подключения потребителей, которые появятся в районе в перспективе.

Строительство газопровода входит в число городских проектов по обновлению и повышению надежности коммунальной инфраструктуры. Эта работа соответствует задачам национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Ранее в ТиНАО начали строить газопровод высокого давления протяженностью более 4,7 километра. Работы ведутся в Вороновском и Михайлово-Ярцевском поселениях, сейчас готовность объекта составляет 20%. Часть трассы проходит через особо охраняемую природную территорию, поэтому маршрут проложили с учетом необходимости минимизировать воздействие на окружающую среду.

