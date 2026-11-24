24 ноября, 08:22Город
Готовность газопровода в Молжаниновском районе достигла 50%
Фото: пресс-служба АО "Мосгаз"
Строительство газопровода среднего давления в Молжаниновском районе выполнено наполовину. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы.
Новая сеть протяженностью четыре километра позволит расширить возможности газотранспортной системы района.
Работы на объекте стартовали в сентябре, специалисты прокладывают полиэтиленовые трубы российского производства. Завершить строительство и ввести газопровод в эксплуатацию рассчитывают в 2027 году.
При прокладке коммуникаций используют в том числе технологию горизонтально направленного бурения. Такой способ позволяет проводить работы под землей без масштабного вскрытия поверхности, благодаря чему удается сократить воздействие на существующую инфраструктуру и уменьшить неудобства для жителей. При необходимости направление движения буровой установки можно корректировать непосредственно в процессе работ.
Проект подготовили специалисты АО "Мосгаз", учитывая особенности территории. Новые сети рассчитаны на многолетнюю эксплуатацию и предусматривают возможность подключения потребителей, которые появятся в районе в перспективе.
Строительство газопровода входит в число городских проектов по обновлению и повышению надежности коммунальной инфраструктуры. Эта работа соответствует задачам национального проекта "Инфраструктура для жизни".
Ранее в ТиНАО начали строить газопровод высокого давления протяженностью более 4,7 километра. Работы ведутся в Вороновском и Михайлово-Ярцевском поселениях, сейчас готовность объекта составляет 20%. Часть трассы проходит через особо охраняемую природную территорию, поэтому маршрут проложили с учетом необходимости минимизировать воздействие на окружающую среду.