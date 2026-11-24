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Европейские чиновники используют украинский конфликт для укрепления собственных позиций. После его окончания Брюсселю будет сложнее обосновывать необходимость существования нынешней системы управления. В результате само существование объединения может оказаться под вопросом, заявил в беседе с ТАСС председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

По его мнению, Евросоюз играет важную роль в формировании единой антироссийской позиции среди входящих в него стран. Он полагает, что без координации со стороны Брюсселя западным государствам было бы значительно сложнее согласовывать свои действия в отношении России.

Глава Госсовета Крыма отметил, что конфликт стал для европейской бюрократии источником политического влияния и дополнительных финансовых ресурсов. По его оценке, происходящее позволяет чиновникам повышать собственную значимость и оправдывать расширение полномочий.

Отдельно Константинов высказался о президенте Украины Владимире Зеленском. Он назвал его инструментом европейской бюрократии и заявил, что для Брюсселя продолжение боевых действий стало способом сохранять сложившуюся систему отношений.

Ранее Владимир Путин сообщил, что Россия по дипломатическим каналам пригласила представителей европейских стран для обсуждения вопросов региональной безопасности. Однако в Еврокомиссии отказались участвовать в предложенных Москвой консультациях. Вместо этого там выступили за многосторонний формат переговоров по Украине.