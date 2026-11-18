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Использование замороженных российских активов для расчета по кредиту, который предназначен для поддержки Украины, допустила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В ходе пресс-конференции в Брюсселе, где представляли инициативу о новом займе для Киева на 45 миллиардов евро, она обозначила этот вариант как альтернативу другим способам выплат по займу.

Ранее в МИД РФ назвали совершенно бесперспективными все попытки стран Запада присвоить активы России. В ведомстве подчеркнули, что некоторые люди "элементарно делают на этом имена", не говоря уже о прибыли, которую получают на незаконных попытках украсть что-либо.

При этом глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас отмечала, что ряд государств по-прежнему предлагает изъять замороженные российские активы, однако для этого ЕС должен согласовать план и полностью разделить финансовые риски с Бельгией. Она уточнила, что эта идея все еще обсуждается.

