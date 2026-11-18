Фото: vk.ru/Михайловский районный суд Волгоградской области

В Волгоградской области суд вынес приговор автомеханику Альберту Т. по делу о выпуске на дорогу неисправного грузовика, из-за которого в аварии погибли семь человек, сообщили в пресс-службе судов региона.

Дело рассматривалось по статье о выпуске в эксплуатацию технически неисправного транспорта человеком, отвечающим за его состояние, если это по неосторожности привело к гибели двух или более людей. Решение вынес Михайловский районный суд.

По данным следствия, во время предрейсового контроля грузовика механик не выявил существенного износа протектора шин, при котором эксплуатировать машину запрещено. Несмотря на неполадку, он оформил путевой лист и допустил автомобиль к выезду.

Авария произошла 8 января. На трассе в Волгоградской области столкнулись три машины, погибли семь человек, среди них 17-летняя девушка. О числе жертв сообщал региональный главк МЧС. По информации ГУ МВД, все погибшие работали на одном предприятии. Прокуратура называла причиной выезд фуры на встречную полосу из-за лопнувшего колеса.

Автомеханику назначили два года лишения свободы в колонии-поселении. Кроме срока, мужчину на два года лишили права заниматься контролем технического состояния машин и их выпуском в эксплуатацию.

Приговор пока не вступил в законную силу, его можно обжаловать.

Помимо этого, в ноябре суд приговорил к 10 годам лишения свободы в колонии-поселении второго фигуранта – водителя грузовика. Он не проверил техническое состояние автомобиля перед рейсом и в момент ДТП находился в состоянии наркотического опьянения.

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