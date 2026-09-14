В Нижегородской области осудили на 4 года водителя мусоровоза, сбившего ребенка

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Водителя мусоровоза, который насмерть сбил 9-летнего велосипедиста в поселке Большое Пикино Нижегородской области, приговорили к 4 годам колонии общего режима. Об этом сообщила пресс-служба Борского городского суда.

Было установлено, что 27 сентября 2024 года подсудимый управлял служебным мусоровозом на базе шасси "КамАЗ". На улице Луговой он не заметил ребенка и наехал на него. От полученных травм мальчик скончался в больнице.

Уголовное дело было возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Борский городской суд приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года и 6 месяцев.

Кроме того, с организации, в которой работал водитель, суд взыскал в пользу родителей погибшего более 4 миллионов рублей. Эти средства пойдут в счет возмещения имущественного ущерба и компенсации морального вреда.

Ранее в башкирском городе Октябрьском в результате аварии с автомобилем скорой помощи пострадали 5 человек. Скорая с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом столкнулась с легковым автомобилем Nissan. Пострадавшие – все находившиеся в автомобиле скорой: 31-летний водитель, 2 фельдшера, пациент и сопровождающий. Их доставили в больницу для осмотра.

