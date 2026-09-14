Эксперт Абасов посоветовал с осторожностью относиться к стоматологическому туризму в Китай

Популярность стоматологического туризма растет среди россиян: чтобы поставить виниры, они едут в Китай, совмещая лечение и путешествие, сообщили СМИ. Отмечается, что стоимость услуги весьма привлекательная – почти в 3 раза ниже, чем в среднем по столице. В плюсах и минусах стоматологического туризма разбиралась Москва 24.

Из кресла самолета в стоматологическое

Российские туристы начали активно посещать Китай ради бюджетной стоматологии: там создание голливудской улыбки обходится в среднем в 3 раза дешевле, чем в Москве, сообщил телеграм-канал "SHOT ПРОВЕРКА".

Туристам предлагают организованные медицинские туры в Маньчжурию, Хэйхэ и другие города Китая. Пациентам обещают поставить виниры всего за 3–5 дней, а в стоимость поездки уже включены бесплатное проживание в отеле, питание, услуги переводчика, трансфер, а также экскурсии и шопинг.

При этом основным фактором высокого спроса стала финансовая выгода: один китайский винир стоит от 9 до 13 тысяч рублей, тогда как в Москве цена аналогичной керамической накладки составляет около 30–47 тысяч. В итоге реставрация десяти передних зубов в КНР обходится в 90–130 тысяч рублей против 300–470 тысяч в отечественных клиниках.

Кроме того, для привлечения клиентов некоторые медицинские центры дают пенсионерам скидки до 30% и заявляют о 20-летней гарантии на свои услуги. Дополнительно развитию направления помог безвизовый режим, благодаря которому для пересечения границы нужен только загранпаспорт. Групповые выезды за новыми зубами уже открылись из Якутска, Иркутска, Красноярска и других городов.

При этом ранее стало известно, что за первый квартал 2026 года продажи товаров для стоматологической самопомощи (накладные виниры, временные пломбы, фальшивые брекеты) на маркетплейсах выросли на 63%. Россияне купили более 150 тысяч предметов на сумму свыше 39 миллионов рублей, причем чаще всего заказывали временные пломбы (58% продаж, средняя цена – 189 рублей), на втором месте – накладные виниры (28%, средний чек – 325 рублей).

Улыбка из Хэйхэ

Стратегический аналитик, эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Михаил Абасов в беседе с Москвой 24 отметил, что приграничный Хэйхэ давно перестал быть экзотическим вариантом для стоматологического туризма, сегодня это полноценный сегмент рынка, ориентированный на отечественных пациентов.

"Его привлекательность строится не на точечной экономии, а на принципиально иной модели оказания услуги: вместо визитов в российскую клинику, которые могут длиться долгие месяцы, пациент получает комплексное решение за несколько дней. И именно эта модель – "готовый рот за неделю" – формирует устойчивый спрос, даже несмотря на сопутствующие риски", – рассказал эксперт.

Однако ключевым фактором остается разница в итоговой стоимости полного восстановления зубного ряда. Рекламные предложения вроде "виниры за 90–130 тысяч рублей за 3–5 дней" касаются только зоны улыбки на 8–10 зубов. В Москве керамическая накладка в сентябре 2026 года стоит в среднем около 39 тысяч рублей за единицу: восстановление передних зубов уже выходит на отметку в сотни тысяч, а полный ряд – еще дороже. В Хэйхэ средний чек на комплексное восстановление существенно ниже, и эта разница перекрывает не только стоимость лечения, но и транспортные расходы, рассказал Абасов.





Михаил Абасов стратегический аналитик, эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Инфраструктура направления отработана под российский поток: клиники включают в пакет трансфер через Амур, услуги переводчика, проживание и питание, а при необходимости размещают и сопровождающего. Безвизовый режим сроком до 30 дней, действующий до конца 2027 года, дополнительно снижает административные барьеры, отдельный документ для лечения не требуется. По данным клиники "Ченгши", в 2025 году число российских пациентов превысило 1 600 человек, что на 20% больше показателя предыдущего года. География спроса обширна, что подтверждает всероссийский характер тренда.

При этом экономическая выгода не отменяет серьезных рисков, отметил эксперт.

"Практика показывает, что гарантийные обязательства зачастую реализуются только на месте: если конструкция не "садится" после возвращения в Россию, исправление потребует повторной поездки. Регулярно фиксируются случаи недобросовестного оказания услуг, от завышения объема вмешательства до отсутствия договора", – предупредил специалист.

Он добавил, что значительная часть пациентов уезжают из "зубного тура" с минимальной документацией, что осложняет последующую защиту прав. Опыт российских клиник, специализирующихся на переделке работ, подтверждает масштаб проблемы: объем повторных вмешательств по результатам лечения в Китае остается стабильно высоким.

"С точки зрения финансовой целесообразности поездка оправдана при масштабных работах – восстановлении зоны улыбки или всего зубного ряда. При ограниченном объеме (2–4 зуба) транспортные издержки практически нивелируют разницу в ценах, делая лечение в России более рациональным выбором", – отметил Абасов.

По его словам, критически важным условием для любой поездки остается предварительная подготовка: наличие снимков и плана лечения, согласованного с российским специалистом, а также юридически корректный договор, подписанный до начала любых манипуляций. Только при соблюдении этих условий экономия становится предсказуемой, а не превращается в дополнительные расходы на переделку.

Лучше отечественное?

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

При этом стоматолог, челюстно-лицевой хирург Олег Бутенко рассказал Москве 24, что если пациент задумывается об основательном, тотальном протезировании, то речь идет не просто о зубах, а об изменении всего зубочелюстного аппарата. Он включает в себя в том числе и ткани пародонта – десну, альвеолу, кость, связку зуба, сустав, связки сустава и жевательные мышцы. Внесение коррективов в этот сложный механизм через какое-то время все равно дает о себе знать: либо суставными болями, либо мышечными, либо заболеваниями пародонта и пародонтитом.

Чтобы избежать проблем, услуга должна оказываться качественно. В таком случае она обязательно включает в себя планирование, поскольку у каждого есть индивидуальные особенности, идущие от особенностей прикуса, добавил стоматолог.

"Поэтому первое, что важно сделать, – провести грамотную и правильную диагностику. Она делается не быстро, за 3–5 дней не уложиться. Планируя лечение, некоторым нужно повышать прикус, у кого-то может вообще не быть зубов. Перед тем как сделать полноценную работу из постоянной керамики, как правило, выполняют промежуточный этап, чтобы посмотреть, как человек отреагирует на коронки, виниры или имплантаты", – рассказал Бутенко.

Он предупредил, что при спешке часто бывают осложнения, например, после установки виниров возникают мышечные боли – человек не может закрыть рот, а при еде и разговоре по тройничному нерву начинаются неврологические прострелы. Такая симптоматика похожа на мигрень, но на самом деле все из-за неправильной окклюзии и фиссурно-бугоркового контакта между зубами.





Олег Бутенко стоматолог, челюстно-лицевой хирург Когда человек летит в другую страну или город, это заманчиво, кажется, там дешево и все сделают, но грозит последствиями. Но наибольшее качество лечения человек получает на месте, рядом с домом, потому что нет спешки и есть время провести качественную диагностику, планирование, изготовление временных конструкций, внесение коррективов, а потом уже по всем правильным параметрам сделать постоянные ортопедические конструкции.

Эксперт добавил, что встречался со случаями, когда некоторые россияне ставили конструкции в Турции: сразу удаляли зубы, ставили имплантаты и одномоментно нагружали их коронками.

"Такое можно сделать, но со временем вероятна редукция альвеолярного отростка – десна с костью начинает уменьшаться, и между имплантатами, зубами и десной образуется огромное пустое пространство, куда забивается пища. Человек не способен комфортно пользоваться реконструкцией: у него меняется дикция, появляется шепелявость, он не способен вычистить пищу из этих полостей", – предупредил специалист.

Поэтому он порекомендовал не экономить на стоматологических услугах и пользоваться ими в России. Более того, если что-то не так, придется обратно лететь в Китай, тратиться на билеты. И если суммировать все расходы на транспорт, человек оказывается в минусе.

Говоря о времени изготовления виниров в 3–5 дней, эксперт предположил, что специалисты могут уложиться в такое время. Все благодаря современным технологиям.

"Например, раньше слепки виниров делали с помощью обтачивания, их снимали с силикона или альгината, переводили на гипсовую модель, и потом керамист – специальный зубной техник – как ювелир, послойно наносил керамику и напекал ее. Это было индивидуальное изделие, очень трудоемкое", – отметил стоматолог.

Однако на сегодняшний день после обточки зуба полость рта сканируют специальным аппаратом, переводя все в "цифру". Новая форма зубов делается с помощью компьютерных технологий. В итоге, если поспешить, виниры можно сделать за 3–4 дня. Но они в любом случае имеют особенности, от которых зависит идеальность посадки, поэтому спешка может привести к отрицательному результату, заключил Бутенко.