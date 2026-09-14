Эксперт Абасов посоветовал с осторожностью относиться к стоматологическому туризму в Китай

Популярность стоматологического туризма растет среди россиян: чтобы поставить виниры, они едут в Китай, совмещая лечение и путешествие, сообщили СМИ. Отмечается, что стоимость услуги весьма привлекательная – почти в 3 раза ниже, чем в среднем по столице. В плюсах и минусах стоматологического туризма разбиралась Москва 24.
Из кресла самолета в стоматологическое
Российские туристы начали активно посещать Китай ради бюджетной стоматологии: там создание голливудской улыбки обходится в среднем в 3 раза дешевле, чем в Москве, сообщил телеграм-канал "SHOT ПРОВЕРКА".
Туристам предлагают организованные медицинские туры в Маньчжурию, Хэйхэ и другие города Китая. Пациентам обещают поставить виниры всего за 3–5 дней, а в стоимость поездки уже включены бесплатное проживание в отеле, питание, услуги переводчика, трансфер, а также экскурсии и шопинг.
При этом основным фактором высокого спроса стала финансовая выгода: один китайский винир стоит от 9 до 13 тысяч рублей, тогда как в Москве цена аналогичной керамической накладки составляет около 30–47 тысяч. В итоге реставрация десяти передних зубов в КНР обходится в 90–130 тысяч рублей против 300–470 тысяч в отечественных клиниках.
Кроме того, для привлечения клиентов некоторые медицинские центры дают пенсионерам скидки до 30% и заявляют о 20-летней гарантии на свои услуги. Дополнительно развитию направления помог безвизовый режим, благодаря которому для пересечения границы нужен только загранпаспорт. Групповые выезды за новыми зубами уже открылись из Якутска, Иркутска, Красноярска и других городов.
При этом ранее стало известно, что за первый квартал 2026 года продажи товаров для стоматологической самопомощи (накладные виниры, временные пломбы, фальшивые брекеты) на маркетплейсах выросли на 63%. Россияне купили более 150 тысяч предметов на сумму свыше 39 миллионов рублей, причем чаще всего заказывали временные пломбы (58% продаж, средняя цена – 189 рублей), на втором месте – накладные виниры (28%, средний чек – 325 рублей).
Улыбка из Хэйхэ
Стратегический аналитик, эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Михаил Абасов в беседе с Москвой 24 отметил, что приграничный Хэйхэ давно перестал быть экзотическим вариантом для стоматологического туризма, сегодня это полноценный сегмент рынка, ориентированный на отечественных пациентов.
"Его привлекательность строится не на точечной экономии, а на принципиально иной модели оказания услуги: вместо визитов в российскую клинику, которые могут длиться долгие месяцы, пациент получает комплексное решение за несколько дней. И именно эта модель – "готовый рот за неделю" – формирует устойчивый спрос, даже несмотря на сопутствующие риски", – рассказал эксперт.
Однако ключевым фактором остается разница в итоговой стоимости полного восстановления зубного ряда. Рекламные предложения вроде "виниры за 90–130 тысяч рублей за 3–5 дней" касаются только зоны улыбки на 8–10 зубов. В Москве керамическая накладка в сентябре 2026 года стоит в среднем около 39 тысяч рублей за единицу: восстановление передних зубов уже выходит на отметку в сотни тысяч, а полный ряд – еще дороже. В Хэйхэ средний чек на комплексное восстановление существенно ниже, и эта разница перекрывает не только стоимость лечения, но и транспортные расходы, рассказал Абасов.
При этом экономическая выгода не отменяет серьезных рисков, отметил эксперт.
"Практика показывает, что гарантийные обязательства зачастую реализуются только на месте: если конструкция не "садится" после возвращения в Россию, исправление потребует повторной поездки. Регулярно фиксируются случаи недобросовестного оказания услуг, от завышения объема вмешательства до отсутствия договора", – предупредил специалист.
Он добавил, что значительная часть пациентов уезжают из "зубного тура" с минимальной документацией, что осложняет последующую защиту прав. Опыт российских клиник, специализирующихся на переделке работ, подтверждает масштаб проблемы: объем повторных вмешательств по результатам лечения в Китае остается стабильно высоким.
"С точки зрения финансовой целесообразности поездка оправдана при масштабных работах – восстановлении зоны улыбки или всего зубного ряда. При ограниченном объеме (2–4 зуба) транспортные издержки практически нивелируют разницу в ценах, делая лечение в России более рациональным выбором", – отметил Абасов.
По его словам, критически важным условием для любой поездки остается предварительная подготовка: наличие снимков и плана лечения, согласованного с российским специалистом, а также юридически корректный договор, подписанный до начала любых манипуляций. Только при соблюдении этих условий экономия становится предсказуемой, а не превращается в дополнительные расходы на переделку.
Лучше отечественное?
При этом стоматолог, челюстно-лицевой хирург Олег Бутенко рассказал Москве 24, что если пациент задумывается об основательном, тотальном протезировании, то речь идет не просто о зубах, а об изменении всего зубочелюстного аппарата. Он включает в себя в том числе и ткани пародонта – десну, альвеолу, кость, связку зуба, сустав, связки сустава и жевательные мышцы. Внесение коррективов в этот сложный механизм через какое-то время все равно дает о себе знать: либо суставными болями, либо мышечными, либо заболеваниями пародонта и пародонтитом.
Чтобы избежать проблем, услуга должна оказываться качественно. В таком случае она обязательно включает в себя планирование, поскольку у каждого есть индивидуальные особенности, идущие от особенностей прикуса, добавил стоматолог.
"Поэтому первое, что важно сделать, – провести грамотную и правильную диагностику. Она делается не быстро, за 3–5 дней не уложиться. Планируя лечение, некоторым нужно повышать прикус, у кого-то может вообще не быть зубов. Перед тем как сделать полноценную работу из постоянной керамики, как правило, выполняют промежуточный этап, чтобы посмотреть, как человек отреагирует на коронки, виниры или имплантаты", – рассказал Бутенко.
Он предупредил, что при спешке часто бывают осложнения, например, после установки виниров возникают мышечные боли – человек не может закрыть рот, а при еде и разговоре по тройничному нерву начинаются неврологические прострелы. Такая симптоматика похожа на мигрень, но на самом деле все из-за неправильной окклюзии и фиссурно-бугоркового контакта между зубами.
Эксперт добавил, что встречался со случаями, когда некоторые россияне ставили конструкции в Турции: сразу удаляли зубы, ставили имплантаты и одномоментно нагружали их коронками.
"Такое можно сделать, но со временем вероятна редукция альвеолярного отростка – десна с костью начинает уменьшаться, и между имплантатами, зубами и десной образуется огромное пустое пространство, куда забивается пища. Человек не способен комфортно пользоваться реконструкцией: у него меняется дикция, появляется шепелявость, он не способен вычистить пищу из этих полостей", – предупредил специалист.
Поэтому он порекомендовал не экономить на стоматологических услугах и пользоваться ими в России. Более того, если что-то не так, придется обратно лететь в Китай, тратиться на билеты. И если суммировать все расходы на транспорт, человек оказывается в минусе.
Говоря о времени изготовления виниров в 3–5 дней, эксперт предположил, что специалисты могут уложиться в такое время. Все благодаря современным технологиям.
"Например, раньше слепки виниров делали с помощью обтачивания, их снимали с силикона или альгината, переводили на гипсовую модель, и потом керамист – специальный зубной техник – как ювелир, послойно наносил керамику и напекал ее. Это было индивидуальное изделие, очень трудоемкое", – отметил стоматолог.
Однако на сегодняшний день после обточки зуба полость рта сканируют специальным аппаратом, переводя все в "цифру". Новая форма зубов делается с помощью компьютерных технологий. В итоге, если поспешить, виниры можно сделать за 3–4 дня. Но они в любом случае имеют особенности, от которых зависит идеальность посадки, поэтому спешка может привести к отрицательному результату, заключил Бутенко.