Польский самолет чуть не сбил украинский истребитель

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Польский самолет едва не сбил украинский МиГ во время одной из недавних воздушных операций. Об этом сообщил бывший командир польского спецназа Grom Роман Полько в эфире телеканала TVN24.

По словам Полько, инцидент произошел из-за отсутствия координации между Варшавой и Киевом. Польше необходимо наладить связь с украинскими военными в боевых условиях.

"Нужны связь, интеграция с украинскими системами, мониторинг происходящего, возможно, заимствование некоторых систем у стран НАТО, которые не находятся на передовой", – добавил экс-командир.

Ранее дежурные истребители ВВС Польши поднялись в воздух для сопровождения российского самолета Ил-20, который пролетал над Балтикой. Это произошло в 30 километрах к северу от польского прибрежного города Леба. Воздушное пространство республики при этом нарушено не было.