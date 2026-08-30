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30 августа, 19:53

Происшествия

Венгерские истребители поднялись в воздух из-за угнанного самолета

Фото: ТАСС/Sipa USA/IPA

Венгерские истребители поднимались по тревоге из-за пролета угнанного легкомоторного самолета над АЭС "Пакш". Об этом сообщил министр обороны Венгрии Ромулус Русин-Сенди в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

По словам главы Минобороны, мужчина захотел испытать небольшой самолет, припаркованный в Калоче. Он взлетел в сторону Пакша. Воздушное судно заметили радары, после чего в воздух подняли пару резервных истребителей.

По данным полиции, нарушитель совершил аварийную посадку на подсолнуховом поле, получив небольшие травмы. После этого он вышел на дорогу и попросил помощи у проезжающего автомобилиста, а затем попытался завладеть его транспортным средством. Однако злоумышленника задержали и доставили в участок.

Ранее американский вертолет Black Hawk рухнул в штате Колорадо. На борту находились четыре человека. ЧП произошло во время тренировочного полета в рамках плановых учебных мероприятий вблизи Денвера. О погибших и пострадавших информация не поступала.

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