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30 августа, 17:49

Происшествия

ВСУ нанесли удар по Белгороду

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Украинские военные нанесли удар по Белгороду. Об этом в мессенджере MAX сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

По предварительным данным, есть пострадавшие. Также поступила информация о нескольких возгораниях в результате прилетов боеприпасов. Экстренные службы выехали на места прилетов, уточнил глава региона.

Ранее украинский беспилотник атаковал автомобиль скорой помощи в белгородском Шебекине. В результате удара погиб мужчина-фельдшер. Второй медик и водитель получили осколочные ранения головы, плеча и ног.

Кроме того, пострадали два пациента, находившиеся в салоне машины: мужчина получил осколочные ранения лица и руки, женщина – осколочное ранение уха. Все пострадавшие госпитализированы.

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