Число пропавших после паводка в Непале россиян увеличилось до 9 человек

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Число граждан РФ, которые числятся пропавшими без вести после наводнения в Непале, увеличилось до 9 человек. Об этом сообщило российское посольство в своем телеграм-канале.

"В посольстве России функционирует линия экстренной связи: +9779801047187", – сказано в сообщении.

По данным ведомства, 2 498 человек числятся пропавшими без вести, в том числе 9 россиян. Среди них – известный российский гид Елена Оксюз. Кроме того, продолжаются поиски основателя и педагога якутского Дома музыкантов Кирилла Третьякова. При этом еще двоих граждан РФ удалось спасти.

Посольство РФ в Непале обратилось к родственникам россиян, которые не вышли на связь после наводнения, с просьбой направить официальные обращения о поиске.

Советник-посланник посольства РФ в Катманду Ринчен Ракшаев рассказал ТАСС, что 29 августа в диппредставительство обратились родственники еще одной пропавшей женщины, поэтому количество пропавших россиян увеличилось.

Кроме того, он сообщил, что непальские власти уже захоронили часть останков погибших. По его словам, это прежде всего тела, подвергшиеся наиболее сильным изменениям.

"Перед этим у каждого тела берутся образцы ДНК, чтобы родственники могли впоследствии сопоставить данные для возможной эксгумации", – отметил он.

По последним данным непальской полиции, жертвами наводнения стали 788 человек, ранены и спасены 2 752 человека.

Кроме того, издание India Today со ссылкой на видео из социальных сетей сообщает о чудесном спасении шестилетней девочки, которая провела трое суток под завалами в районе Расува. После этого девочку вертолетом доставили в больницу Катманду, где она сейчас проходит лечение.

26 августа в Непале произошло вызванное землетрясением и последовавшим за ним оползнем наводнение. После были зафиксированы серьезные разрушения в округе Расува. Там же 28-го числа из берегов вышло подпрудное озеро. В результате власти ввели режим повышенной готовности.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) уточняли, что основные туристические центры Непала не были затронуты стихийным бедствием. В организации добавили, что наводнение коснулось районов вдоль речных коридоров Расува и Бхоте-Коши – Тришули. Вне зоны поражения оказались Катманду, Нагаркот, Дхуликхель, Покхара, Читван и Лумбини.

Министр финансов Непала Сварним Вагле сообщал, что на устранение последствий стихии нужно будет от 4 до 5 миллиардов долларов. Владимир Путин направил соболезнования президенту Непала Раму Чандре Пауделу и премьеру Балендре Шаху в связи с ЧП. По его словам, Россия сопереживает горю дружественного народа Непала.

