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30 августа, 11:28

Мэр Москвы

Собянин: за полгода в Москве запущено 32 новых электробусных маршрута

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В Москве за первое полугодие 2026 года запущено 32 новых электробусных маршрута. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

"Расширяем сеть маршрутов наземного транспорта и закупаем еще больше экологичных машин", – отметил мэр.

Он также рассказал о поступлении 43 электробуса нового поколения с системой зарядки, которая облегчает массу машины и делает ее более надежной и технологичной.

Собянин рассказал, что 1 сентября московскому электробусу исполнится 8 лет. Сейчас в городе насчитывается более 3,1 тысячи таких машин – это самый высокий показатель в Европе. Электробусы составляют 52% рабочего парка Мосгортранса.

Следующий важный этап развития – перевод ночной сети на электробусы, которая работает уже 13 лет. В августе на экологичные машины перевели маршруты н2 и н15, а в сентябре планируется перевести н14. После этого больше половины ночных маршрутов столицы будут обслуживаться электробусами.

"Их производство поддерживает отечественную промышленность: технику для Москвы создают российские предприятия с учетом требований города к безопасности, комфорту и качеству", – подчеркнул мэр.

Система маршрутов наземного транспорта постоянно обновляется с учетом развития рельсового каркаса. В первом полугодии были изменены трассы 45 маршрутов и запущены 4 новых. В частности, было организовано 3 маршрута после анализа транспортной доступности нового комплекса 62-й онкобольницы и Центра амбулаторной онкологической помощи в Сколково.

До конца года планируется запуск проекта по развитию маршрутной сети в малых поселениях ТиНАО. Первые 8 маршрутов соединят отдаленные поселения со станциями рельсового каркаса и крупными магистралями, где можно будет сделать бесплатную пересадку на другие маршруты наземного транспорта.

Ранее первый электробус среднего класса "е-Ситимакс 9" начали тестировать в Москве. Машина производства Павловского автобусного завода вышла на маршрут 286 "Платформа Яуза" – "Площадь Академика Люльки".

Электробус рассчитан более чем на 70 пассажиров, в салоне предусмотрено 21 посадочное место. Запас хода машины достигает 80 километров. В салоне есть USB-разъемы, медиаэкраны с информацией о маршруте, кнопки вызова водителя и аппарель для маломобильных пассажиров.

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