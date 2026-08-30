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30 августа, 09:10

Происшествия

В Иркутске пропал 13-летний мальчик

Фото: МАХ/"МВД38"

Полиция Иркутска выясняет местонахождение 13-летнего Даньяра Пулатова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по области.

В ведомстве уточнили, что с заявлением о пропаже обратился отец подростка. Выяснилось, что утром 29 августа мальчик ушел из дома в неизвестном направлении, который расположен в селе Мамоны. Однако он до сих пор не вернулся.

Приметы мальчика: рост около 140–145 сантиметров, среднее телосложение, карие глаза. На нем были серая мастерка с капюшоном желтого цвета внутри, темно-серая футболка, темно-синие штаны и зеленые кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении подростка, попросили обратиться в полицию по телефонам: 8 (3952) 21-26-26 или 8 (983) 696-66-47.

Ранее девушка пропала в районе Чертовой купели в Сочи. Компания друзей отдыхала 27 августа в районе горной реки Агуры. Купель была почти пересохшей, поэтому молодые люди спустились по камням к воде. Из-за начавшегося дождя уровень воды в реке резко поднялся, и отдыхающих унесло потоком в русло.

В какой-то момент девушку потеряли из виду. Молодые люди смогли добраться до "Кавказского аула" и попросили работников ресторана вызвать спасателей. Поиски начались в тот же день. Спустя время ее тело было найдено в купели.

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