03:23Транспорт
Ограничения на полеты объявлены в аэропортах Внуково и Шереметьево
Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
Временные ограничения на использование воздушного пространства введены в районе столичных аэропортов Внуково и Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Обе авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.
Меры безопасности ввели в столичных аэропортах на фоне попытки атаки БПЛА на Москву. С полуночи на подлете к столице было уничтожено уже 10 вражеских беспилотников.
Вечером 29 августа аналогичные ограничения вводились в аэропорту Домодедово. Спустя некоторое время данные меры были отменены.
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