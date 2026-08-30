Ограничения на полеты объявлены в аэропортах Внуково и Шереметьево

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Временные ограничения на использование воздушного пространства введены в районе столичных аэропортов Внуково и Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Обе авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.

Меры безопасности ввели в столичных аэропортах на фоне попытки атаки БПЛА на Москву. С полуночи на подлете к столице было уничтожено уже 10 вражеских беспилотников.

Вечером 29 августа аналогичные ограничения вводились в аэропорту Домодедово. Спустя некоторое время данные меры были отменены.