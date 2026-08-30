Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:26

Политика

МИД РФ указал на риск применения США ядерного оружия в Европе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сразу несколько факторов указывают на то, что США рассматривают возможность применения ядерного оружия в Европе. Об этом сообщил RT посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов.

По словам дипломата, попытки Вашингтона инициировать диалог о российском нестратегическом ядерном арсенале преследуют единственную цель – отвлечь внимание международного сообщества от опасности, которую представляют американское ядерное оружие в Европе и реализуемые США ракетно-ядерные программы.

"Настойчивость, с которой Вашингтон пытается запустить на различных многосторонних разоруженческих площадках обсуждение темы российского нестратегического ядерного оружия, не угрожающего территории США, наводит на мысль, что американские военные стратеги со всей серьезностью рассматривают возможность применения ядерного оружия на европейском театре военных действий", – сказал Белоусов.

Он добавил, что получение в ходе переговоров объективных данных о российском нестратегическом ядерном оружии за счет внедрения практик интрузивной транспарентности, его сокращение или полное уничтожение увеличили бы вероятность сценария с применением ядерного оружия со стороны США и их союзников в Европе.

"Надеюсь, что в Европе осознают всю опасность такого сугубо прикладного с точки зрения военного оперативного планирования подхода Вашингтона к территории своих союзников", – заключил Белоусов.

Ранее посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев заявил, что Россия вынуждена учитывать в своем военном и политическом планировании возможность размещения ядерного оружия на территории Швеции, а также участие королевства в ядерной доктрине Франции.

Дипломат отметил, что тема ЯО в последнее время активно обсуждается в шведском обществе. По его словам, в основе дискуссии лежит вопрос о том, могут ли европейские государства по-прежнему доверять США как ведущему союзнику по НАТО или Европе необходимо укреплять собственный ядерный потенциал.

Читайте также


политика

Новый челлендж зумеров шокировал соцсети

Дети едят стиральный порошок на камеру

Читать
закрыть

Как работает женская интуиция?

Женщины действительно обладают более высокой эмоциональной чувствительностью и реактивностью

У представительниц женского пола межполушарные связи развиты сильнее

Читать
закрыть

Чем заняться в Москве в последние выходные лета?

Фестиваль искусств "Горький +" будет собирать гостей в Парке Горького

Желающие могут посетить необычные занятия по пилатесу с использованием светодиодных LED-масок

Читать
закрыть

Как изменится жизнь россиян с внедрением 5G?

Эксперты уверены: в будущем интернет может стать полностью беспроводным

Читать
закрыть

Что известно об убийстве вдовы бывшего вице-премьера Дагестана?

Подозрения пали на друга 17-летнего сына Каменевой

Читать
закрыть

Что известно о катастрофическом наводнении в Непале?

По предварительным данным, погибли 359 человек

Сотни пропали без вести, в том числе восемь россиян

Читать
закрыть

Почему планета вышла на траекторию вымирания?

Коэффициент рождаемости в мире опустился ниже уровня воспроизводства населения

Эксперты уверены: для решения демографических проблем стоит опираться на исторический опыт

Читать
закрыть

Что приготовила "Ночь кино" в Москве?

Все желающие смогут посетить тематические мастер-классы, увидеть знаковые фильмы

На ВДНХ можно научиться передавать сложные эмоции с помощью жестов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика