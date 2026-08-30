МИД РФ указал на риск применения США ядерного оружия в Европе

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Сразу несколько факторов указывают на то, что США рассматривают возможность применения ядерного оружия в Европе. Об этом сообщил RT посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов.

По словам дипломата, попытки Вашингтона инициировать диалог о российском нестратегическом ядерном арсенале преследуют единственную цель – отвлечь внимание международного сообщества от опасности, которую представляют американское ядерное оружие в Европе и реализуемые США ракетно-ядерные программы.

"Настойчивость, с которой Вашингтон пытается запустить на различных многосторонних разоруженческих площадках обсуждение темы российского нестратегического ядерного оружия, не угрожающего территории США, наводит на мысль, что американские военные стратеги со всей серьезностью рассматривают возможность применения ядерного оружия на европейском театре военных действий", – сказал Белоусов.

Он добавил, что получение в ходе переговоров объективных данных о российском нестратегическом ядерном оружии за счет внедрения практик интрузивной транспарентности, его сокращение или полное уничтожение увеличили бы вероятность сценария с применением ядерного оружия со стороны США и их союзников в Европе.

"Надеюсь, что в Европе осознают всю опасность такого сугубо прикладного с точки зрения военного оперативного планирования подхода Вашингтона к территории своих союзников", – заключил Белоусов.

Ранее посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев заявил, что Россия вынуждена учитывать в своем военном и политическом планировании возможность размещения ядерного оружия на территории Швеции, а также участие королевства в ядерной доктрине Франции.

Дипломат отметил, что тема ЯО в последнее время активно обсуждается в шведском обществе. По его словам, в основе дискуссии лежит вопрос о том, могут ли европейские государства по-прежнему доверять США как ведущему союзнику по НАТО или Европе необходимо укреплять собственный ядерный потенциал.