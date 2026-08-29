Власти Нидерландов не будут расследовать смерть Младича и проводить вскрытие

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Власти Нидерландов не будут проводить уголовное расследование смерти бывшего командующего армией боснийских сербов генерала Ратко Младича, а также вскрытие его тела. Об этом РИА Новости сообщила пресс-служба Международного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге.

"Соответствующие нидерландские власти официально уведомили МОМУТ о том, что они не будут начинать уголовное расследование смерти господина Младича и не будут проводить вскрытие", – говорится в сообщении суда.

В пресс-службе инстанции уточнили, что сам трибунал проведет внутреннюю проверку обстоятельств случившегося. Председатель МОМУТ Грасиела Гатти Сантана поручила эту процедуру судье Иэну Бономи.

О смерти Младича стало известно 27 августа. В МИД РФ выразили глубокие соболезнования родным и близким покойного.

Председатель правящей партии Республики Сербской Милорад Додик назвал уход Младича из жизни умышленным убийством. Он подчеркнул, что о состоянии здоровья генерала было известно заранее.