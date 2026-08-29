Пожар на территории механического завода в Павловском Посаде локализован

Фото: МАХ/"МЧС Московской области"

Пожар на территории механического завода в подмосковном Павловском Посаде локализован на площади 1 400 квадратных метров. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

В настоящее время проводится проливка и разборка конструкций.

Складской комплекс загорелся 29 августа. Возгорание произошло по адресу: улица Каляева, дом № 3. По данным МЧС, огонь охватил коробки с моторным маслом и фасад здания.

Ранее пожар произошел в 19-этажном жилом доме "Империал" в Санкт-Петербурге. Его площадь составила 120 квадратных метров. Сведения о пострадавших не поступали.