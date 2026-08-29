29 августа, 17:00Происшествия
Пожар на территории механического завода в Павловском Посаде локализован
Фото: МАХ/"МЧС Московской области"
Пожар на территории механического завода в подмосковном Павловском Посаде локализован на площади 1 400 квадратных метров. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.
В настоящее время проводится проливка и разборка конструкций.
Складской комплекс загорелся 29 августа. Возгорание произошло по адресу: улица Каляева, дом № 3. По данным МЧС, огонь охватил коробки с моторным маслом и фасад здания.
Ранее пожар произошел в 19-этажном жилом доме "Империал" в Санкт-Петербурге. Его площадь составила 120 квадратных метров. Сведения о пострадавших не поступали.